El verano está en su pico máximo y nada mejor para aplacar el calor que disfrutar de un buen helado. Una dulce y refrescante alternativa para alegrarnos el día. Un helado está correctamente elaborado cuando es cremoso, mantiene su sabor y consistencia de principio a fin, y aunque no lo crean, cuando no se derrite rápidamente. Hay que recalcar también que cremoso, no debe significar grasoso y es importante que los sabores se sientan por encima de la temperatura refrescante que tiene. Hoy los helados en nuestro país se producen con materias primas de calidad y más naturales, buscando siempre obtener un producto de excelentes resultados. Hay varias propuestas de heladerías artesanales que valen la pena probar y en esta nota, les dejamos un listado de nuestras favoritas. Anoten y disfruten.

Amore Di Latte. @amoredilatte.pe

Esta heladería artesanal, ubicada en La Aurora, ofrece el auténtico gelato italiano, elaborado por maestros heladeros y utiliza materia prima de alta calidad. Lampone, Giandigia, Caramelo Salado, son algunos de los sabores que podrán encontrar. Es un pequeño espacio que da a la calle, donde el barrio pasa a buscar sus helados a toda hora del día. Pueden pedirlos para comer en el local o para llevar. Sus barquillos son hechos en casa y su producto de excelente calidad.

ANACAPRI GELATERIA. @anacaprigelateria

El viaje de la familia Martorell a Italia hizo que ese sueño de tener una gelatería se convirtiera en un proyecto real. Los hermanos Melissa, Chiara y Renzo abrieron un espacio en Miraflores que mezcla la tradición de un buen gelato en un ambiente acogedor, y transporta a los comensales a una gelatería de Anacapri, una isla italiana. Hace un tiempo empezó esta historia, y ahora tienen tres locales más: Punta Hermosa, Asia y La Molina. Hay más de 24 sabores disponibles, para todos los gustos.

BLU: IL GELATO DEL BARRIO. @blu.ilgelato

Esta heladería artesanal mezcla ingredientes de primera calidad, frutas de estación y una técnica impecable, logrando un gelato cremoso, ligero, muy sabroso y con el punto perfecto de dulce. Su pequeño y acogedor local en Barranco ya es un clásico en el barrio y aunque la lista de sabores no es gigante, varía constantemente de acuerdo a las frutas e insumos de estación. El de chocolate y el de menta y muña son nuestros favoritos, y podrán encontrarlos casi todo el año. Laura Lucangeli y Nicolás Palma llevan varios años en este negocio y lo que más disfrutan es experimentar con nuevos sabores y frutas. Aprovechen los días de sol para probar varios de ellos. Además del local en 28 de Julio 202, Barranco, cuentan también con locales en La Molina (Santiago de Compostela 167), San Isidro (Miguel Dasso 113), Surco (El Polo 670) y también vía aplicación (Rappi y Pedidos Ya) o por whatsapp al 977516642

LA GELATERIA DI TROPPO. @lagelateriaditroppo

Nació como un experimento de sabores en un restaurante de cocina italiana y poco a poco conquistó a los comensales. Desde hace unas semanas abrió sus puertas a la vuelta del restaurante y las largas colas, que no se hicieron esperar, muestran a un público que ha recibido con mucho entusiasmo su propuesta. No son gelatos, son helados artesanales, estilo soft serve (de máquina), hechos con insumos de alta calidad. Vienen en pocos sabores como vainilla, chocolate, pistacho y uva Borgoña y puedes elegir entre distintos toppings hechos en casa, como marshmallows, para acompañar. Los conos también son hechos casi al momento y vienen en distintas presentaciones, incluida la opción sin gluten.

MONTEROSSO GELATERIA. @monterosso.gelateria

Mattia Giaquinta y Salvatore Terranova abrieron este pequeño espacio en Barranco hace unos años y han sabido ganarse el corazón de los visitantes del barrio. En Monterosso pueden encontrar postres con y sin leche, así como una amplia variedad de helados artesanales hechos a base de frutas orgánicas buscando encontrar los sabores de antaño que tanto añoraban de su pueblo en Monterosso, Italia. Un espacio donde la prioridad de su trabajo no es sólo entregar un buen helado al visitante sino transmitir emociones en cada bocado, descubriendo nuevos ingredientes y compartiéndolos con la familia y amigos. Palta, maracuyá y alga nori; vanilla del Contadino; mascarpone, umami di frutta y crumble o palta y cacao son algunos de los sabores que podrán encontrar en este encantador local, se que algunos pueden sonar extraños y osados, pero estoy segura que van a disfrutarlos de principio a fin. Al momento de pensar nuevos sabores, siempre respetan la estacionalidad de los insumos y la inspiración puede surgir de cualquier parte, desde la reinterpretación de un clásico como el helado de pistacho; de un ingrediente, como el de tuna y cedrón; y hasta de los recuerdos de niño como el maravilloso helado de tiramisú.