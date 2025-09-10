La cocina peruana no solo es sabor y tradición, sino también un reservorio de insumos locales con alto valor nutricional. Aunque algunos han sido relegados del consumo cotidiano, como el tarwi o la moraya, especialistas destacan la necesidad de reincorporarlos en la dieta diaria por sus múltiples beneficios.

“Para nosotros es fundamental trabajar con ingredientes peruanos porque son el reflejo de nuestra identidad y de una cocina con historia. Además, al utilizar productos locales, no solo garantizamos frescura y sabor, sino que también apoyamos a los más de 2 millones de productores agropecuarios del país”, señaló Daniel Chang, chef del Hilton Garden Inn Lima Miraflores.

El restaurante del hotel, con su propuesta “Perú Fina Esencia”, busca rendir homenaje a los productos nacionales y promover una alimentación saludable y sostenible. Entre los insumos destacados figuran:

Quinua : conocida como el “grano de oro” de los Andes, es rica en proteínas, minerales y fibra. Aporta energía, mejora la digestión y ayuda a controlar el colesterol.

: conocida como el “grano de oro” de los Andes, es rica en proteínas, minerales y fibra. Aporta energía, mejora la digestión y ayuda a controlar el colesterol. Zapallo loche : típico del norte, su dulzura y textura lo hacen versátil. Es fuente de betacarotenos y antioxidantes que refuerzan el sistema inmunológico.

: típico del norte, su dulzura y textura lo hacen versátil. Es fuente de betacarotenos y antioxidantes que refuerzan el sistema inmunológico. Ajíes peruanos : ají amarillo, limo y rocoto son esenciales para la sazón local y aportan capsaicina, un componente antiinflamatorio que estimula el metabolismo y mejora la circulación.

: ají amarillo, limo y rocoto son esenciales para la sazón local y aportan capsaicina, un componente antiinflamatorio que estimula el metabolismo y mejora la circulación. Chicha de jora: bebida ancestral a base de maíz fermentado. Rica en probióticos, favorece la salud intestinal y es clave en guisos tradicionales.

Además, insumos como el tarwi, la cocona, el charqui, el garbanzo o la papa seca también ofrecen alto valor nutricional y son accesibles en mercados y supermercados.

Hilton Garden Inn Lima Miraflores complementa esta visión con prácticas sostenibles, como la segregación de residuos, la reutilización de aceite de cocina y la preferencia por insumos locales de temporada. Por estas acciones recibió el distintivo de “Cocina saludable” por parte de la Municipalidad de Miraflores.

Desde casa, los ciudadanos también pueden contribuir separando residuos, evitando el desperdicio de alimentos, elaborando compost y priorizando productos frescos locales.