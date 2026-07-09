Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, La Repostería lanzó una propuesta gastronómica de temporada que reúne desayunos criollos, postres elaborados con ingredientes peruanos y un plato tradicional para compartir en familia.

La oferta estará disponible durante julio en su sede de Magdalena del Mar, mientras que algunos de sus postres también podrán encontrarse, según stock, en el local de Pueblo Libre.

Desayunos criollos para comenzar el día

Los sábados y domingos, el establecimiento ofrecerá una selección de desayunos tradicionales en su sede de Magdalena del Mar.

Entre las alternativas destaca la bandeja criolla, que incluye chicharrón, tamal, huevos revueltos, papas, camote crocante y tostadas. También figura el lomito al jugo, servido con salsa de la casa, huevo frito y tostadas.

Postres inspirados en ingredientes peruanos

La propuesta dulce incorpora tres preparaciones especiales por el mes patrio: el encanelado de lúcuma, el tres leches de choco algarrobina y el soufflé de chirimoya.

Estas opciones combinan ingredientes tradicionales de la gastronomía peruana con técnicas de pastelería artesanal y también estarán disponibles en presentación familiar para quienes deseen compartirlas durante las celebraciones.

Seco de res por tiempo limitado

Como parte del menú especial, La Repostería ofrecerá seco de res con frejoles del 23 de julio al 2 de agosto, exclusivamente en su local de Magdalena del Mar.

Este plato se suma a la oferta gastronómica habitual del establecimiento durante la temporada de Fiestas Patrias.

Locales

La sede principal donde estará disponible la propuesta especial se ubica en Jr. Leoncio Prado 859, Magdalena del Mar.

Los postres también podrán adquirirse, según disponibilidad, en el local de Av. Bolívar 1215, Pueblo Libre.