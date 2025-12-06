La capacidad que tiene esta lista para sorprender no es extraña para muchos, su condición de impredecible llega una vez más en esta edición y las sorpresas estuvieron a la orden del día. La lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica se mueve y este 2025 empiezan a haber cambios considerables en la región. Ya en el 2024 Don Julio, la famosa parrilla argentina fue la ganadora por segunda vez, y este 2025 quien dio la sorpresa de la noche fue Álvaro Clavijo, de El Chato en Bogotá obteniendo el tan ansiado premio al Mejor Restaurante de la región.

Por su parte, Pía León de Kjolle, le pisa los talones, no solo obteniendo el segundo lugar en la lista, sino siendo la primera mujer en llegar a tan alto puesto. Y Kjolle obtuvo también el galardón especial al Arte de la Hospitalidad, cosa que nos llena de orgullo y alegría.

SORPRESAS. Como saben, Maido y Central ya no pueden participar de la edición latinoamericana de los premios por haber sido Los Mejores del Mundo (2022 y 2024, respectivamente).

En el puesto número tres encontramos a Don Julio de Argentina y en el cuatro, al restaurante Mérito (Perú) de Juan Luis Martínez quien sorprende en esta lista subiendo cinco posiciones y llegando a los primeros puestos. El colombiano Celele ocupó el puesto cinco, y la gran sorpresa de la noche la dió el restaurante Cosme de James Berckemeyer, que obtuvo el Highest Climber Award, escalando de la posición 28 a la nueve.

orgullo. Perú mantiene tres restaurantes en los primeros diez puestos, Kjolle (2), Mérito (4) y Cosme (9). En el resto de la lista encontramos a Mayta (11), La Mar (26), Rafael (33), Osso (44) y Mil (49), y seguimos constantes como uno de los países fuertes de la región. En la lista extendida, aplaudimos el ingreso de Shizen en el puesto 62, Clon en el 66, y Astrid y Gastón en el 81.

CELEBRACIÓN. Este 2025 los premios a los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica se mudaron a Guatemala por primera vez. La ciudad de Antigua fue la anfitriona de una noche llena de alegrías y sorpresas para la gastronomía latinoamericana. Este galardón que ya se ha celebrado en México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, se muda a centroamérica, por primer año en esta maravillosa ciudad llena de riqueza histórica, arquitectónica y cultural. Y qué decir de su gastronomía. Son ya 12 años de esta lista que ha traído tantas alegrías a la gastronomía de nuestro país y latinoamérica. Chefs, foodies, medios de comunicación y gourmets de toda la región y el mundo se congregaron un año más para celebrar la riqueza y diversidad de la cocina de América Latina.

DESTINOS. Este año nuestro país incluye ocho restaurantes en la lista, siendo 7 de Lima, ciudad que congrega mayor mayor número de restaurantes en la región junto a Buenos Aires y México. Son 23 destinos los que entran ampliando la cantidad de ciudades que visibilizan su gastronomía a través de esta lista. Maido estuvo en el top 5 durante 8 años consecutivos, y ganó el primer puesto los años 2017 al 2019 y el 2023, incluyendo la lista del 2021 que fue una edición especial por la pandemia. Por su parte, Don Julio ganó el galardón en el 2020 y el pasado 2024, y había sido el único restaurante fuera de Perú en ganar el premio hasta este año.

Especiales

Alejandro Chamorro del restaurante Nuema ganó el premio Chef Choice Award. Mejor Sommelier de Latinoamérica lo ganó el argentino Maximiliano Perez de El Mercado en Buenos Aires.

Mejor chef mujer fue a Brasil con Tassia Magalhães de Nelita, y Rodolfo Guzman de Boragó en Chile recibió el Icon award. Bianca Mirabili de Evvai obtuvo el premio a la Mejor Pastelera, y Odá en Bogotá ganó al restaurante sostenible de este año.