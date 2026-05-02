Celebrar década y media no es cosa fácil y Madam Tusan celebra su 15 aniversario reafirmando el lugar que ha construido dentro de la escena gastronómica del país, consolidándose como un referente de la cocina fusión peruano - china que conecta tradición, innovación y experiencias memorables.

Desde que abriera sus puertas, el restaurante ha trabajado arduamente para poner en valor el encuentro entre dos culturas: la peruana y la china. Esta mezcla, que forma parte de su ADN, no sólo se expresa en cada uno de sus platos, sino también en la experiencia integral que ofrece a sus comensales en cada uno de sus locales. A lo largo de este tiempo, la marca ha evolucionado, adaptándose a nuevas tendencias sin perder la esencia que la define: una propuesta gastronómica que rescata la tradición del chifa y la adapta a los nuevos tiempos.

“Desde nuestros inicios hasta la fecha, pasamos de ser una opción clásica a una gastronomía contemporánea que respeta las raíces, pero que ha ido incorporando técnicas, presentación y opciones vegetarianas y sostenibles que es una demanda del consumidor actual”, señala Patricia Cortijo, gerente de Marca de Madam Tusan.

FAMILIA. Más allá de su propuesta culinaria, este lugar se ha convertido en un espacio de encuentro, y ha sido escenario de celebraciones, reuniones familiares, citas especiales y momentos cotidianos que, con el tiempo, se transforman en recuerdos inolvidables. “Nuestros clientes han sido el motor de nuestro crecimiento: sus comentarios han guiado la evolución de nuestras recetas, sus recomendaciones han fortalecido nuestra reputación y su fidelidad nos ha permitido expandirnos e innovar. Hoy, seguimos construyendo una comunidad a través de programas de fidelización, eventos y colaboraciones que nos mantienen en cercanía con nuestros clientes”, resalta Cortijo.

HONG KONG. Reconocida como una de las capitales culinarias más influyentes del mundo, Hong Kong destaca por su vibrante cultura cosmopolita, donde la tradición y la innovación conviven en cada experiencia gastronómica, y donde la mezcla de técnicas chinas tradicionales con influencias internacionales, crean una cocina muy diversa e interesante. Por ello y como parte de las celebraciones por sus 15 años, Madam Tusan propone una experiencia más cercana y participativa pensada en celebrar la historia y espíritu de la marca: una cena especial que incluye 8 platos inspirados en los chifas de antaño. En esta oportunidad, serán 50 ganadores que van a disfrutar de una exclusiva propuesta gastronómica, en donde también participarán en el sorteo de un viaje a Hong Kong con todos los gastos pagados para dos personas, una oportunidad única que conecta directamente con las raíces culturales que inspiran la esencia de Madam Tusan.

LA SUERTE. Del 6 al 30 de abril, la marca ha premiado los consumos de sus clientes. Al finalizar la experiencia, han recibido una galleta de la fortuna que podía contener uno de los premios para la cena especial que regala la marca. “Celebrar 15 años significa reconocer la perseverancia, la relevancia cultural y la confianza del público. Nacimos como una propuesta de fusión chino-peruana y hoy somos una marca consolidada, cada vez más integral y digital. Este crecimiento, impulsado por nuestra expansión, la omnicanalidad y alianzas estratégicas, nos proyecta a seguir innovando, ampliar formatos y consolidarnos como referentes del chifa, siempre con orgullo por nuestras raíces”, finalizó Cortijo. Con esta iniciativa la marca busca reforzar la conexión cultural con una de las ciudades más reconocidas por su tradición culinaria asiática.

Imperdibles

Si lo que buscan es probar la propuesta fusión peruano china del restaurante, no pueden marcharse sin probar platos emblemáticos como todas las opciones de aeropuertos, donde se combinan el chaufa con distintos acompañamientos. También recomendamos el chancho estilo Hong Kong y los dim sums.