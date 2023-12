La lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica se mueve y este 2023 empieza a haber cambios considerables en la región. Maido se corona nuevamente primero, pero el restaurante El Chato de Bogotá le pisa los talones logrando que Colombia entre a los primeros puestos con el número dos, al igual que el restaurante Fauna en el Valle de Guadalupe en México que acaba de ingresar al puesto cinco. Perú mantiene tres restaurantes en los primeros diez puestos, Maido (1), Kjolle (7) y Mayta (10), y seis en el resto de la lista: Merito (13), Osso (33), Mil (39), La Mar (42), Rafael (46) y Cosme que acaba de ingresar en el puesto 50. Este año queda seguir trabajando para seguir consolidándose como uno de los países fuertes de la región.

Este 2023 los premios a los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica se mudaron a Brasil por primera vez. La ciudad de Río de Janeiro fue la anfitriona de una noche llena de alegrías y sorpresas para la gastronomía latinoamericana. Este galardón que ya se ha celebrado en México, Colombia, Perú y Argentina, se aloja por primer año en esta maravillosa ciudad carioca llena de energía, playa y buena gastronomía y repetirá sede el próximo 2024.

Son ya 10 años de esta lista que ha traído tantas alegrías a la gastronomía de nuestro país y Latinoamérica. Chefs, foodies, medios de comunicación y gourmets de toda la región y el mundo se congregaron un año más para celebrar la riqueza y diversidad de la cocina latinoamericana.

Este año nuestro país vuelve a incluir 9 restaurantes en la lista, siendo 8 de Lima, ciudad que congrega mayor número de restaurantes en la región junto a Buenos Aires. Son 23 destinos los que entran ampliando la cantidad de ciudades que visibilizan su gastronomía a través de esta lista. Maido ha estado en el top 5 durante 8 años consecutivos, y ha ganado el primer puesto los años 2017 al 2019 y ahora en el 2023, incluyendo la lista del 2021 que fue una edición especial por la pandemia.

Es importante mencionar, ya que varios lo han preguntado, el caso de Central. El restaurante de Virgilio Martínez y Pía León, al ser el primer restaurante latinoamericano en ganar el premio al Mejor Restaurante del Mundo, este año en Valencia, España, pasa automáticamente a formar parte de The Best of the Best, un grupo conformado por todos los restaurantes que han encabezado la lista a lo largo de su historia y ya no puede ser votado en nuevas ediciones, incluyendo las regionales.

Los premios especiales fueron varios. Este año Flor Rey del restaurante Maido se consagró como la Mejor Sommelier de latinoamérica, Janaina Rueda de Brasil Mejor Chef Mujer, Dolli Irigiyen obtuvo el Icon Award por su trayectoria y como Mejor Chef Pastelera estuvo Maribel Aldaco de México. El premio One to Watch se fue a Venezuela con el restaurante Cordero, un local ubicado en Caracas, dirigido por el venezolano Issam Koteich quien ha elaborado un menú totalmente centrado en el cordero. El restaurante Manu fue premiado en la categoría de sostenibilidad.

Situado en Curitiba y dirigido por la Chef Manu Buffara, este premio resalta el trabajo de los restaurantes que construyen una comunidad culinaria más sostenible en su región. Mario Castrellón de Maito en Panamá se llevó el Chef Choice Award, premio que otorgan los cocineros y finalmente el restaurante Pangea fue el ganador al arte de la hospitalidad.