La cadena de restaurantes Donde Walter, reconocida por su cocina tradicional peruana y su especialidad en pollo a la leña, celebró su vigésimo aniversario con un evento en su local de Surco. La velada combinó calidez, agradecimiento y orgullo por la historia de esfuerzo que ha consolidado a esta marca como un referente de la gastronomía nacional.

La noche inició con una clase de pisco sour, seguida de un menú de tres tiempos que incluyó clásicos de la casa como causas, anticuchos, chancho a la caja china y el tradicional pollo a la leña acompañado de papas nativas. Para el cierre, los asistentes disfrutaron de torta de chocolate y crema volteada.

“El pollo a la leña es nuestro sello distintivo, con un estilo único que lo hace especial. Hemos incorporado papas nativas y detalles que mantienen viva nuestra identidad culinaria”, señaló Walter Rodríguez, fundador de la marca.

La historia de Donde Walter comenzó en 2005 con un préstamo de menos de 5 mil soles y un primer local en Santa Clara. Dos décadas después, cuenta con tres sedes —dos en Lima Este y una en Surco— y un equipo de casi 150 colaboradores. Diego Rodríguez, gerente general, subrayó: “Me llena de orgullo brindar trabajo formal a 150 familias. Ellos son parte esencial de nuestra historia”.

En tanto, Daniel Rodríguez, gerente de marca, destacó la apuesta constante por proveedores de confianza y productos de primera calidad. Como parte de su expansión, la cadena participará en dos importantes eventos gastronómicos: el Festival Fusión de América Televisión y la feria Perú Mucho Gusto.