Matria y sus novedades de verano

Matria es el restaurante emblema de la chef Arlette Eulert. El espacio donde da rienda suelta a su creatividad gastronómica, de acuerdo a las estaciones, y este verano que empieza a calentar motores no es la excepción. Estrena nueva carta, con algunos platos de siempre que el comensal pide no retirar, pero con una propuesta sabrosa, fresca, con sabores notables y un equipo siempre atento en la sala. Como sabemos, Arlette tiene una experiencia de años en cocina, y ha sabido afianzar ese conocimiento cocinando por el mundo y el país (recordemos el programa en Plus Tv, Sabe a Perú que la llevó a viajar por el mundo), y desde que empezó la pandemia visita cocineros y productores locales que con sus insumos sacan la vuelta a la crisis que vivimos en La Gran Despensa). Uno de sus nuevos ingresos es el bao de pejerrey con mayo de ajo, palta y tártara especial de la casa. También las conchas Indochina vienen de la bahía de Paracas, están grilladas con mantequilla de curry amarillo con garam masala y cúrcuma fresca. Se pueden pedir también por unidad o la ensalada fresca que lleva lechugas, hojas orgánicas, tomate cherry, zanahoria bebe, shitakes encurtidos, espárragos verdes laminados, kale y vinagreta de miso.

PLATOS DE FONDO. En estos platillos encontramos una pesca del día estofada con sus propios jugos y dashi con zapallito italiano bebé, hongos ostra, rabanito laminado y vongoles. El risotto de hongos frescos de temporada es cremoso, e incluye champiñones, ostra gris y shiitakes frescos del valle de Lurín en Pachacamac. El punto fuerte llega con la panceta BBQ, laqueada en salsa bbq nikkei con tomates, ajíes, mix de lechugas, vegetales de estación y vinagreta ligera de yogur griego. El dulce llega con la tarta quemada de queso de cabra peruano, la crema volteada de café, el helado de pistacho y el cacao Amazona al 72% trufado con helado y virutas de Cacao.

brutal. La pandemia también agregó a la vida de Eulert, Brutal, un dark kitchen con una propuesta que nace desde las bases de Matria, pero aterriza en los hogares de manera contundente. Entre otras recomendaciones para probar, se encuentra el arroz cremoso con jugos de cau cau. Al igual que el pollo con caldo tipo aguadito. Arlette siempre ha sabido plantarse fuerte ante los retos, y la pandemia no ha sido diferente. Dense una vuelta por Matria, disfruten esta fresca y sabrosa carta de verano. Aprovechen el tiempo para gozar la terraza, picar algo con los amigos y beber un buen cóctel. Si su opción sigue siendo quedarse en casa, Matria y Brutal sabrán llevar el confort a su hogar.

Atención

Se ubica en General Mendiburu 823 Miraflores. Reservas al 922277637 o ingresar a linktr.ee/matria_cocina

Conchitas indochina grilladas con mantequilla de curry amarillo y cúrcuma.

Cuenta con una agradable terraza para los que buscan espacio al aire libre y petfriendly.