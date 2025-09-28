A Omar Malpartida lo conozco desde hace muchos años y sigo su camino todo este tiempo. Comenzó como jefe de cocina del restaurante Mayta, cuando aún se ubicaban en esa concurrida esquina de 28 de Julio, en Miraflores. Fue junto al chef Jaime Pesaque que llegó a Madrid para abrir el recordado restaurante Tiradito, uno de los primeros restaurantes peruanos que abrieron en la capital española y, que en su momento, causó furor.

Malpartida decidió quedarse en España. Y, aunque el camino no ha sido fácil y ha estado lleno de aprendizajes, hoy tiene varios restaurantes en ese país: Maymanta Ibiza que abrió hace ocho años, Maymanta Barcelona que abrió hace un año, Kaypa en Menorca, también en un hotel de lujo, y pronto abrirá un concepto más, esta vez de brasas peruanas.

El cocinero peruano no para y Maymanta es un sueño hecho realidad. Estuvimos de visita hace unos meses y conversamos largo con Omar. Ubicado en el rooftop del hotel Grand Hyatt de la ciudad Condal, exactamente en el piso 19, con una decoración moderna y vistas 360 de toda la ciudad. Omar ha sabido ganarse el corazón de los comensales locales y extranjeros en poco tiempo, llevando a Barcelona un pedacito de Perú, su cocina, su cultura y su energía.

Maymanta fusiona sabores peruanos y mediterráneos con productos de alta calidad, en su mayoría peruanos y de cercanía, un viaje por la Costa, Sierra y Selva de nuestro país, donde se hace mención a cevicherías, picanterías y contundentes asados amazónicos, utilizando la influencia mediterránea como gran aliado gastronómico.

Nació en Huánuco, y desde pequeño su vida estuvo marcada por viajes y muchos hoteles, donde los cocineros acabaron siendo sus primeros amigos. Maymanta nació en Ibiza en el 2019, el primer restaurante peruano de la ciudad, ubicado en el hotel cinco estrellas Aguas de Ibiza y que hoy tiene un Sol Repsol y una mención en la Guía Michelin. Barcelona abrió hace un año, y sigue sorprendiendo, recientemente ha sido mencionado también por la Guía Michelin. Su carta refleja una fusión peruana y española que se ha desarrollado de forma orgánica y que los comensales han aceptado felices.

Destaca el pulpo anticuchero, servido con palta peruana a la brasa y salsa romesco. O las tortitas chiclayanas con tartar de gambas rojas de Ibiza, salsa acevichada hecha con los corales de la propia gamba y caviar beluga. La ostra francesa se sirve con aguachile de hierbas, manzana y aire de algas. Hay también conchas a la parmesana con mantequilla de ajo y unas croquetas limeñas, o de ají de gallina para quienes estamos familiarizados con el plato, grana pasando y ceniza de cebolla.

Se incluyen varias opciones de ceviches y tiraditos, algunos que se preparan en mesa. El Piurano es similar a un ceviche a la brasa, hecho con ventresca o lomo de pescado y servido con hojas de maíz ahumadas, ají amarillo, naranja y un toque de vino blanco. Y el carretillero incluye leche de tigre de rocoto y pimientos asados, chicharrón de pulpo, papel de boniato y cancha chulpi. Y las brasas tiene clásicos como el lomo saltado, anticuchos de lomo, y una panceta con pachikay y chaufa.

Durante este primer año se realizaron varios eventos para acercar al público al restaurante. Hubo “Noches de Raíces” donde se hicieron cenas a cuatro manos con grandes amigos y chefs invitados. Las “Verbenas”, que transformaron la terraza en una fiesta de sabores callejeros del Perú, y tuvo invitados como Renzo Miñán o Francesco de Sanctis. Y las “Tardes de Pachamama” todos los domingos, donde José del Castillo llevó un poco de Isolina a Barcelona. Un toque de Ibiza en Barcelona.

Omar ha sido parte de la miniserie de Movistar “Conquistadores”, donde se muestra el trabajo de cocineros peruanos que triunfan en el mundo. Sin duda, un cocinero que representa con orgullo la cocina peruana en el extranjero y un claro ejemplo de cómo la cocina puede unir culturas, creando experiencias únicas en todas partes del mundo.

Maymanta