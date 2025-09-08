Lo que inició como una pequeña carnicería hoy es un referente global: MUGE, la marca de carne premium argentina más prestigiosa del mundo, llegó oficialmente al Perú de la mano de Vittory Meats, para conquistar a los paladares más exigentes.

Con presencia en 40 países y como proveedora de restaurantes de renombre como Casa Vigil en Mendoza, Michel Rolland Grill & Wine y El Mercado del Hotel Faena, además de establecimientos en Europa, Asia y Medio Oriente, MUGE arriba a Lima para integrarse a la gastronomía peruana, reconocida como la mejor del mundo.

Diego y Gustavo Castelucci, segunda generación al mando de la marca, llegaron a la capital para presentar oficialmente MUGE a un selecto grupo de empresarios restauradores, hoteleros y prensa especializada. “Cada corte que sale al mundo está curado y seleccionado bajo parámetros técnicos rigurosos como trazabilidad, terroir y control de la cadena completa, desde el campo hasta el punto de venta”, explicó Gustavo Castelucci.

La marca se diferencia por colaborar con productores comprometidos con prácticas sostenibles y de baja huella de carbono, garantizando carnes responsables que responden a la creciente demanda mundial de productos trazables. Además, cuenta con certificaciones internacionales como HACCP y el sello de Angus Certificado, que avalan sus altos estándares de bienestar animal y calidad.

En el Perú, el arribo se concreta gracias a la visión de Raúl Cárdenas, fundador de Vittory Meats, empresa creada en 2021 en honor a su hija Victoria. “Nuestra gastronomía, valorada como la mejor del mundo, merece contar con la mejor experiencia en carnes. Por eso decidimos apostar por MUGE para completar nuestro portafolio”, señaló el empresario.

Actualmente, solo el 30 % de la producción de MUGE se exporta en pequeños lotes, lo que refuerza su carácter exclusivo. En menos de un año, Vittory Meats ha logrado vincularse con reconocidas casas de carne locales y busca consolidar alianzas con los mejores chefs del país, quienes valoran la trazabilidad, sabor y la historia detrás de cada corte.

