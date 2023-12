La gastronomía peruana consolidó su posicionamiento en el mundo durante la celebración de los premios Latin America’s 50 Best Restaurants, realizados este 28 de noviembre, en Río de Janeiro (Brasil). El restaurante Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, fue escogido como el mejor de la región por 300 expertos, entre chefs y periodistas gastronómicos.

Un jurado consideró a Maido como una propuesta artística, con mucha investigación e increíblemente acogedora. Incluso, estimó que el restaurante ha elevado la cocina nikkei a nuevos niveles.

Otros ocho restaurantes peruanos también forman parte de esta prestigiosa lista: Kjolle (N° 7), Mayta (N° 10), Mérito (N°13), Osso (N° 33), Mil (N° 39), La Mar (N° 42), Rafael (N° 46) y Cosme (N° 50). Además, Florencia Rey, de Maido, se llevó el premio a Latin America ‘s Best Sommelier. Los premios 50 Best reconocen lo mejor de la gastronomía de la región por su talento, variedad, innovación y herencia.

La participación del Perú en esta ceremonia forma parte de una campaña internacional de PROMPERÚ para la promoción del país, aumentando el conocimiento de la cocina peruana en el escenario internacional y consolidando su posición como destino culinario de primer nivel.

EL PISCO PERUANO, EL OTRO PROTAGONISTA DE LA CEREMONIA

Perú fue uno de los patrocinadores del evento con ‘Pisco Spirit of Peru’, marca que representa su bebida espirituosa más emblemática. El bartender peruano Alonso Palomino, del bar Lady Bee (N° 52 de The World’s 50 Best Bar), preparó para los asistentes los mejores cócteles a base de pisco: chilcano, capitán y pisco punch.

Asimismo, los bares 3 Monos de Argentina y Tan Tan de Brasil, ambos incluidos en la lista 50 Best Bars, crearon cócteles empleando el pisco como insumo, mostrando una vez más la versatilidad de nuestro destilado.

Por otra parte, el 27 de noviembre se celebró un evento gastronómico organizado por la Oficina Comercial de PROMPERÚ en Brasil. Periodistas locales e internacionales, así como importantes operadores turísticos, degustaron diferentes platos peruanos y probaron cócteles a base de pisco.

Entre 2012 y 2022, el Perú ha sido elegido diez veces como el “Mejor Destino Culinario del Mundo. Desde PROMPERÚ, se impulsa la gastronomía del país, puesto que incorpora a los actores de toda la cadena productiva, revalora nuestra identidad multicultural y enorme biodiversidad, y permite promover al Perú como un destino turístico.

TE PUEDE INTERESAR