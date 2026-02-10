Este San Valentín, Osteria Convivium invita a parejas y amigos a celebrar el día del amor y la amistad con su menú especial San Valentino, una experiencia gastronómica diseñada para compartir, disfrutar con calma y reconectar alrededor de la mesa.

La propuesta estará disponible los 14 y 15 de febrero, y busca crear un ambiente íntimo donde la cocina italiana sea el hilo conductor de la celebración.

Aperitivos para abrir la velada

La experiencia comienza con un aperitivo a elección, pensado para marcar el inicio de la noche:

Aperol Spritz , elaborado con aperol, cinzano prosecco y soda.

, elaborado con aperol, cinzano prosecco y soda. Frutta di Passione Spritz, una combinación de licor de maracuyá, prosecco y soda, fresca y aromática.

Antipasti: simpleza y sabor italiano

Para los antipasti, el chef Miguel Hernández propone dos platos que destacan por su equilibrio y respeto al producto:

Carpaccio di Manzo , con lomo fino, arúgula, alcaparras y parmesano.

, con lomo fino, arúgula, alcaparras y parmesano. Stracciatella e Pomodori, con stracciatella cremosa, tomate grillado y pan campesino.

Secondi: cuatro opciones para elegir

El corazón del menú llega con los platos de fondo, donde cada comensal puede escoger entre cuatro preparaciones que representan distintas expresiones de la cocina italiana:

Ravioli di Gamberoni , con caldo de langostinos, mantequilla y aceite de trufa.

, con caldo de langostinos, mantequilla y aceite de trufa. Pici Cacio e Pepe , pasta larga sin huevo con pecorino romano y pimienta negra.

, pasta larga sin huevo con pecorino romano y pimienta negra. Fettuccine al Polpete , con salsa marinara, pancetta, albóndigas y grana padano.

, con salsa marinara, pancetta, albóndigas y grana padano. Gnocchi al Perlage di Tartufo, en crema de grana padano con caviar de trufa negra.

Un cierre clásico para compartir

El postre se sirve al centro de la mesa con un infaltable de la cocina italiana: Tiramisú, preparado con savoiardi, mascarpone, café espresso y nibs de cacao.

La experiencia se completa con una copa de vino blanco o tinto a elección.

Precio y concepto

El menú San Valentino tiene un costo de S/ 360 por la experiencia completa.

“Con esta propuesta reafirmamos nuestra apuesta por una cocina honesta, de sabores auténticos y espíritu mediterráneo, creando el escenario perfecto para celebrar el amor alrededor de la mesa”, señaló Miguel Hernández.