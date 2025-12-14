Durante la temporada navideña, el panetón es el dulce más consumido por los peruanos. En los últimos años, el sabor que se ha impuesto como un nuevo clásico es el chocolate, presente en la masa, en chispas, rellenos, coberturas o combinaciones más creativas.
Desde propuestas amazónicas hasta versiones sin azúcar, esta es una guía de panetones ideales para los amantes del cacao, elaborados por marcas artesanales y chocolaterías reconocidas del país.
UKAW Chocolate: cacao amazónico y fermentación larga
La marca ucayalina de chocolatería fina presenta dos panetones de identidad selvática:
- Cacaotón tradicional: Bizcocho al 45% de cacao amazónico, fermentación larga, vainilla, naranja, arándanos, chocolate, castañas (cashwes) y naranjas confitadas.
- Panetón vegano: Harina integral, panela, masa madre, chocolate al 60%, castañas, pasas rubias, arándanos y tropezones de chocolate.
Dónde encontrarlos:
- Jr. Martines de Pinillos 105, Barranco
- Jr. Tarapacá 621, Pucallpa
- Av. Arborización Mz M Lote 18, Yarinacocha
- 📲 Instagram: @ukaw.chocolate
La Ibérica: tradición arequipeña con cacao 62%
La marca centenaria de Arequipa lanza su Panettone Artesanal La Ibérica Chocolatier, elaborado con masa madre, boleado a mano y trozos de chocolate 62% cacao, con notas de cáscara de naranja confitada.
“Elevamos esta tradición y la convertimos en experiencias únicas”, señaló Mara Ramírez, subgerente de Marketing de La Ibérica.
Disponibilidad: tiendas seleccionadas en Lima y Arequipa
📲 @chocolates.laibericaperu | @laiberica.chocolatier
Miski Tanta: panadería de autor y horno de barro
Desde su taller artesanal, el maestro panadero Tomás Bances ofrece una amplia variedad de panetones, entre ellos:
- Panetón de chocolate con chispas al 70%
- Panetón de quinua roja y negra
- Panetón de maíz morado con pecanas y chocolate blanco
- Versiones integral, con stevia y de café
📲 Pedidos: WhatsApp 934 733 930
Instagram: @MiskiTanta_ | Facebook: Panadería Miski Tanta
Amaranto: rellenos intensos y combinaciones creativas
Panadería familiar creada por los hermanos Galarza, ofrece cinco variedades fuera de lo común:
- Chocoavellanas: Chocolate bitter, chocolate de leche, chispas, ganache de avellanas y cacao en polvo.
- Chocotoffe: Chocolate de leche, toffee con café, chispas y ganache de avellanas.
📲 Pedidos online y delivery: 994 813 746
Instagram: @pan.amaranto
La Chepo: panetones rellenos que marcan tendencia
La marca de pastelería creativa fundada por Andrea Salcedo y Aldo Nano presenta panetones altamente decorados y rellenos:
- Nutella: Cubierto de chocolate y decorado con Sublime, Bonobon, Chips Ahoy y chocolate rallado.
- Fudge: Baño de chocolate bitter con Kit Kat, Kisses, Oreo y brownie rallado.
📲 Pedidos a nivel nacional
Instagram: @La.ChepoFacebook: La ChepoWeb: lachepo.tiendada.com
Chef Rama: opción sin azúcar con miel de cabuya
El chef Ricardo Ruiz (Chef Rama) presenta panetones aptos para personas con diabetes, endulzados con miel de cabuya.
Este año destaca su panetón con chispas de chocolate, libre de azúcar.
“Este panetón devuelve a los diabéticos el derecho de compartir la mesa navideña”, señaló el chef.
📲 Instagram: @chef_rama | WhatsApp 915 204 401
El Secreto de Doña Tila: cacao 70% y tradición familiar
Con 25 años de historia, la marca de Cecilia Encinas y José Antonio Enciso ofrece su Panetón Chocotón, elaborado con cacao 70%, harina de trigo y harina de castañas.
📲 Instagram: @elsecretodedonatilaFacebook: El Secreto de Doña Tila
WhatsApp: 951 713 551
ArtisanLab: técnica italiana y chocolate premium
El chef pastelero Ezzio Salazar presenta su línea ArtisanLab de panetones de masa madre:
- Chocotone: Cacao en polvo, chocolate 60% y chocolate de leche 44%.
- Panetone tinto: Peras al vino maceradas 72 horas y chocolate blanco.
Presentación: 500 g
📲 Instagram: @ArtisanLab | Pedidos: 938 453 548