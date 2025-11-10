El Perú celebra un nuevo orgullo nacional. La barra El Ganso 70%, creada por la chocolatera Cacaosuyo, fue reconocida como “El Mejor Chocolate del Mundo” al obtener el oro mundial en los International Chocolate Awards (ICA) 2025, el certamen más prestigioso de la industria chocolatera global.

El galardón, en la categoría Overall Winner, representa el máximo reconocimiento posible para una marca en los llamados Óscars del Chocolate y consolida al país como una potencia cacaotera de origen.

Un tributo al cacao de Junín

La barra ganadora fue elaborada con cacao nativo de la región Junín, reconocido por su complejidad aromática y perfil sensorial único. “Cada premio no es solo un reconocimiento a nuestro trabajo, sino un homenaje al cacao peruano y a las familias que lo cultivan con pasión. El Ganso representa la esencia de Junín, su tierra, su gente y su potencial infinito”, expresó Samir Giha, fundador de Theobroma Inversiones y creador de Cacaosuyo.

Giha destacó también la labor del productor Luis Samaniego, conocido como “El Cacaocultor”, por su papel en el cultivo y preservación del cacao de alta calidad en la región.

Cacaosuyo: una década revelando el cacao peruano

Fundada en 2012, Cacaosuyo se ha propuesto “revelar los tesoros ocultos del cacao peruano”.Su modelo de producción “del grano a la barra” garantiza trazabilidad, sostenibilidad y sabor de origen, controlando todo el proceso desde la cosecha hasta el producto final.

A lo largo de los años, la marca ha conquistado el Oro Mundial con cacaos de cuatro regiones emblemáticas del país:

Amazonas (Lakuna, 2019)

Cusco (Cuzco 80, 2020 y 2021)

Piura (Piura Select, 2022)

Junín (El Ganso, 2025)

Este logro convierte a Cacaosuyo en la primera chocolatera peruana en ganar con cuatro orígenes distintos, reflejando la diversidad genética y sensorial del cacao nacional.

Orgullo peruano en el escenario internacional

El reconocimiento en los International Chocolate Awards reafirma la reputación del Perú como uno de los principales productores de cacao fino de aroma del mundo, y pone nuevamente al país en los principales mercados de Europa, Asia y América del Norte.

Los productos de Cacaosuyo se distribuyen actualmente en China, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Noruega, Francia e Italia, además de estar disponibles en supermercados y tiendas especializadas del Perú.

“El cacao peruano tiene una historia que contar y un futuro brillante que compartir con el mundo”, señaló Giha, al destacar la importancia de continuar apoyando la innovación y la sostenibilidad en el sector.

Datos clave