La oferta gastronómica de locales de pizza sigue creciendo en la ciudad. Los fanáticos de la pizza aumentan cada día y se abren más lugares especializados en este sabroso platillo. Desde las recetas clásicas italianas hasta las propuestas más innovadoras; desde las masas perfectas hasta los sabores que más gustan a los comensales locales. Lima se ha vuelto un paraíso para los amantes de las pizzas y en esta nota dejamos varias de nuestras favoritas.

Masa sobre mesa. (Arica 399, Miraflores) Lo que comenzó como un juego en el 2018, poco a poco se volvió una obsesión y hoy, varios años después, se materializó en un hermoso y acogedor local en Miraflores. Renzo Ángeles aprendió a hacer pizzas para disfrutarlas con sus amigos, y cuando se dio cuenta, las masas acabaron volviéndose una de sus más grandes pasiones. Partió de la masa napolitana hasta desarrollar una masa propia, más delgada y más ligera, donde los ingredientes se vuelven los verdaderos protagonistas. Nuestra favorita es la Unzueta: beurre blanc, fior di latte, setas asadas, pecorino, yema curada y cebolla frita. También la Margarita, con salsa de tomate, tomates cherry, albahaca, stracciatella y aceite de oliva.

TRICICLO OBRADOR. (Punta Hermosa) Ubicado en Punta Hermosa, este espacio íntimo tiene una de las más novedosas propuestas de pizzas, panes y vinos cerca de Lima. Rodrigo Villanueva (ex Calavera Pizza), Paula Arbulu y Giuliano Giunta abrieron su propio espacio este verano y ha sido una sensación. El horno y la panadería funcionan todo el día, pero abren al público por las tardes ofreciendo varias opciones de pizza estilo neoyorquino, pero con algunos toques de la casa.

VECINO PIZZAS. (Manco Capac 270 Barranco) Con un lugar pequeño y acogedor en Barranco, Vecino es de las recientes aperturas del año. La carta tiene ocho pizzas con un estilo más estadounidense: algunas clásicas como la marinara, pepperoni o hawaiana; o las creaciones de la casa que incluyen sabores como hongos con queso azul, espinacas, papa y chorizo o pesto. Su propietario es ingeniero de sonido y panadero artesanal. Y ya está dando que hablar en el barrio.

INDIO PIZZA. (Domeyer 282, Barranco). Indio está en una de las cuadras gastronómicas por excelencia hoy en día. Uno de los locales con más visitantes es Indio, una pizzería entre napolitana y romana que cuenta con una acogedora terraza interna y algunas mesas más en la vereda. La carta es corta pero sabrosa: margarita de Indi, salame, americana o funghi y chonta, son algunos de los sabores que encontrarán en este encantador local.

AMICI. (Bolognesi, 494, Miraflores) Esta sabrosa pizzería ubicada en pleno centro de Miraflores es la marca hermana de Wingman Alitas Inc, concepto que ya tiene un público cautivo en nuestra capital. La nueva propuesta nació para darle una mayor oferta gastronómica a sus clientes, ya que el espacioso local se presta para albergar dos restaurantes con personalidad propia perfectamente. La propuesta ofrece cocina italiana moderna, donde las pizzas de estilo napolitano son las estrellas. Las pizzas son de borde ancho y crujiente y la masa se elabora en casa a diario y se trabaja con mucho cariño hasta lograr la corteza perfecta. Los sabores son varios: pepperoni, margherita clásica o especial (incluye anchoas y ajo crocante), la veggie o la cotto con jamón y orégano, por mencionar algunas.

ROSSA PIZZA APASSIONATA. (C. Choquehuanca 601, San Isidro)

Es de los conceptos que se crearon en la pandemia, buscando formas creativas y alternativas de salir adelante. El grupo propietario de Troppo crea esta marca que les permitió vender un producto adecuado para el delivery sin afectar la marca del restaurante. Luego de poco tiempo, y debido a la gran aceptación, Rossa abrió un espacio propio en pleno corazón de San Isidro que ha sido un éxito desde sus inicios. Hay 10 pizzas enumeradas, pruebe la #6 con grana padano, hongos rostizados, cebollas caramelizadas, nueces y hierbas. La #12 tiene pecorino romano, tocino, cebollas caramelizadas, pimienta y tomillo; la #22 es la versión carbonara hecha pizza. Con pecorino, tocino de cachete ahumado y pimienta, buenísima

Historia

Sobre el origen real de la pizza existen múltiples versiones. La mayoría de ellas atribuyen el mérito a los italianos, maestros pizzeros que la popularizaron por todo el mundo. Una historia muy extendida asegura que la pizza se inventó en el sur de Italia hace más de 2.000 años. Concretamente, en los barrios humildes de la ciudad de Nápoles.

Pizzas para todos los gustos y sabores se encuentran en Lima.