En medio de las celebraciones de fin de año, algunos hogares buscan renovar el menú tradicional sin perder la calidez de la temporada. En ese contexto, Valentini Caffé presentó en Lima la porchetta con crescia, una dupla gastronómica originaria de Le Marche, región italiana reconocida por su tradición artesanal.

La porchetta es un clásico de la cocina italiana: cerdo al horno, sazonado con hierbas aromáticas, de textura jugosa y sabor intenso. Se sirve dentro de la crescia, un pan artesanal elaborado con grasa de cerdo, caracterizado por su exterior crujiente y su miga suave.

Ambos elementos comparten un origen culinario basado en la sencillez y en técnicas transmitidas por generaciones, estilo que, según el establecimiento, forma parte de su propuesta.

Una opción diferente para la mesa navideña

En una temporada donde muchas familias buscan alternativas al pavo o al lechón tradicionales, la porchetta con crescia surge como una preparación distinta y pensada para compartir.

“Queremos que en Navidad las personas vivan algo diferente sin dejar de sentirse en casa. La porchetta con crescia representa la calidez de la mesa italiana, el compartir y el sabor hecho con tiempo y dedicación”, señaló Rossano Valentini, fundador de Valentini Caffé.

Esta propuesta busca acercar al público limeño a sabores típicos de Le Marche, manteniendo una elaboración artesanal.

Productos italianos de temporada

Como parte de su oferta festiva, el establecimiento también incluye opciones ya conocidas por su clientela:

Cornetto con pistacho , elaborado con masa artesanal y relleno de crema de pistacho.

, elaborado con masa artesanal y relleno de crema de pistacho. Gelattos artesanales italianos, preparados diariamente según técnicas tradicionales y con sabores propios de la estación.

Estas alternativas complementan su carta habitual, centrada en recetas de origen italiano y procesos artesanales.

Disponibilidad para el público

La crescia con porchetta y los productos de temporada están disponibles en los locales de Valentini Caffé en Miraflores y Surco, para consumo en salón, para llevar o mediante pedido anticipado, opción pensada para reuniones y cenas familiares durante las fiestas.