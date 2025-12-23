Diciembre es sinónimo de reuniones familiares, mesas compartidas y recetas que se repiten año tras año. En Perú, los panetones, queques y postres caseros forman parte del ritual navideño y del recuerdo colectivo de muchas familias.

Sin embargo, cada vez más personas buscan alternativas para mantener estas tradiciones desde un enfoque más equilibrado, reduciendo el consumo de azúcar sin renunciar al sabor ni al carácter festivo de los clásicos.

Ajustes simples para postres más equilibrados

Adaptar recetas navideñas no implica eliminar ingredientes clave, sino hacer ajustes inteligentes. Optar por preparaciones caseras, elegir harinas integrales y utilizar endulzantes sin azúcar añadida permite conservar la textura y el aroma característicos de los postres tradicionales.

Este enfoque resulta ideal para quienes desean cuidar su alimentación durante las fiestas, sin dejar de compartir los sabores de siempre.

Panetón sin azúcar añadida: una alternativa casera

En esa línea, la marca especializada en alternativas al azúcar Splenda comparte una versión de panetón sin azúcar añadida, pensada para incorporarse a la cena navideña sin excesos.

Ingredientes

2 tazas de harina integral para repostería

1/2 taza de leche tibia (vegetal o semidescremada)

1/4 taza de margarina ligera

2 huevos

2 cucharaditas de levadura seca

Endulzante sin azúcar equivalente a 8 cucharaditas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de ralladura de naranja

1/3 taza de frutas deshidratadas sin azúcar (papaya, piña, pasas, entre otras)

1 pizca de sal

Preparación paso a paso

Activar la levadura en la leche tibia junto con una parte del endulzante. Dejar reposar por 10 minutos. En un bol, mezclar la harina, el resto del endulzante, la sal, la ralladura de naranja y las frutas deshidratadas. Agregar los huevos, la margarina, la vainilla y la mezcla de levadura. Amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Tapar y dejar reposar durante una hora. Colocar la masa en moldes y dejar reposar 30 minutos adicionales. Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado. Dejar enfriar antes de servir.

Sugerencia para servir

Este panetón puede acompañarse con una bebida caliente sin azúcar añadida, como chocolate preparado con cacao puro o una infusión de especias, ideal para cerrar la cena navideña de forma reconfortante.