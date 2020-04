El sándwich cubano es un bocadillo tradicional que se puede encontrar en restaurantes y cafeterías de Cuba desde hace más de 200 años. Sin embargo, fue la comunidad cubana de Estados Unidos los que popularizaron este emparedado. Es una de las especialidades de Miami y Tampa, en Florida.

El pan que se utiliza para este sándwich es el pan cubano. Un pan blanco que suele hacerse en piezas alargadas y con forma de barra. Es muy parecido al pan baguette, pero con un método de cocción e ingredientes ligeramente diferentes.

La siguiente receta es para un solo sándwich cubano y el tiempo de preparación es de 10 minutos aproximadamente. Super fácil y rápido de hacer. ¡Toma nota y manos a la cocina!

Ingredientes del sándwich cubano

1 pan cubano (pan baguette o pan tipo flauta)

2 lonjas de jamón pierna

4 lonjas de cerdo asado al carbón

2 lonjas de queso suizo

Pepinillos en vinagre

Mantequilla derretida al gusto

Mostaza al gusto

Preparación

Corta el pan cubano, pan flauta o pan baguette a la mitad. Luego, añade mostaza a cada tapa de pan. Lo ideal es que sea una cantidad generosa, pero lo puedes hacer a tu gusto. Coloca sobre una tapa de pan 1 lonja de queso suizo, 2 lonchas de cerdo, rodajas de pepinillos en vinagre, a tu gusto, y 1 lonja de jamón pierna. Después, repite nuevamente el proceso con los ingredientes restantes y cubre al final con la segunda tapa del pan cubano. Con la ayuda de un pincel para cocina, unta la mantequilla en ambos lados del pan. Por último, coloca el pan en la sandwichera o en la plancha, y retíralo cuando esté dorado. El resultado será un delicioso emparedado crujiente y delicioso. ¡Listo! Disfruta este bocadillo.

El sándwich cubano original se prepara con estos ingredientes, principalmente con jamón pierna y cerdo asado al carbón, pero si no tienes estos insumos, no te preocupes, puedes utilizar similares. Es cierto que el sabor cambiará un poco; sin embargo, no dejará de ser un exquisito bocadillo para disfrutar en el desayuno o en la tarde.

