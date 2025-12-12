Este año no solo les dejamos algunas novedades para comer, sino varias publicaciones que vale la pena tener en la biblioteca y le encantará a quien ama la cocina.

Zara Alanya utiliza receta italiana de masa madre de panettone, y este año viene mejorada y entres sabores: clásico de frutas, chocolate y naranja, y chocolate y peras. Además podrán encontrar casitas de jengibre artesanales, turrón navideño italiano, galletas de jengibre y deliciosas piezas festivas desarrolladas especialmente para esta temporada. Pedidos al 987399131 o en sus locales de Surco y Barranco.

Tanta nos sorprende cada año con las creaciones de Astrid, esta vez no es un panetón, sino un Tanttino de chocolate, primo travieso del panetón, como ella lo llama. Tiene trozos de chocolate de leche, naranja confitada, damascos, mazapán de almendras y gianduja. Si lo suyo es el chocolate. Lo recomiendo a ojos cerrados. Caliéntalo unos minutos en el horno y disfruten.

Nanka ha elaborado este año un panetón con propósito, hecho con harina de trigo premium, huevos orgánicos, y frutas deshidratadas de verdad. Está endulzado con Monk Fruit y decorado con almendras. Una opción baja en azúcar que dona el 15% de sus ventas a la casa Ronald McDonald. Pedidos via www.nanka.pe.

Demo lanza este año una edición limitada de panetón clásico hecho de masa fermentada, mazahua confitada, mantequilla, vainilla, yemas de huevo de corral y ralladura de limón criollo y rugoso. Y un tradicional Pan de Jamón, plato típico de fiestas en Venezuela, elaborado con masa laminada, jamón ahumado, tocino ahumado, aceitunas verdes con pimentón, pasas negras, panela y miel de papelón.

Pan atelier sorprende nuevamente con su panetón. Masa madre natural, naranja confitada, pasas rubias bebé y una fina costra de glaseado con almendras. Muy bueno. Por otra parte, la opción de chocolate llega con cacao peruano al 60%, salsa de chocolate, trozos de chocolate y una suave pasta de naranja confitada.

Siguen las publicaciones, este 2025 hay varios libros que deben agregar a su biblioteca gastronómica. El primero es el de Rodrigo Fernandini: “Mi historia en 100 recetas”, donde reúne sus creaciones más emblemáticas, fusionando la esencia de la cocina peruana con influencias internacionales. A través de sus páginas, Fenandini comparte no solo sus técnicas y secretos culinarios, sino también su inspiradora trayectoria: desde su natal Chiclayo, su formación en Le Cordon Bleu y su arduo recorrido por diversas cocinas del mundo, hasta convertirse en el fundador del prestigioso restaurante Artesano en Nueva York.

Continúa el libro del restaurante Mayta, el restaurante de Jaime Pesaque, y uno de los más destacados de Lima. Comer en Mayta es una experiencia única que se divide en once momentos (cada uno de ellos representa alguna de las zonas e ingredientes más relevantes del Perú: el mar, los Andes, la selva). Puesto 39 de la lista mundial del ranking de restaurantes “50 Best” que agrupa a los mejores del mundo y este libro de fabulosas fotografías y extensas recetas da cuenta de esta vivencia gastronómica única.

Otro infaltable es el libro del restaurante Cosme, de James Berckemeyer. “El vuelo de Cosme: 10 años de una mesa compartida”, una edición hermosa, cuidada, construida con el mismo pulso del restaurante, llena de color donde se mezclan fotos familiares, recetas propias y de invitados especiales. Es una lectura de lo que ha pasado dentro de esa cocina y en la vida de un chef que ha preferido siempre dejar que la comida hable por él.

Por su parte, los chicos de A Comer lanzan su segundo libro, una historia de amistad. Alexander Quesquén y Elías Valdez, dos jóvenes de una nueva generación de cocineros, han cautivado un espacio donde la gastronomía no es solo la búsqueda de un plato delicioso, sino la excusa para crear comunidad y compartir la alegría de una mesa servida. Este nuevo recetario es el reflejo de esa complicidad. Es más que un libro de cocina: entre una cocción lenta y un salteado, Alexander y Elías nos muestran de evitar las cámaras a formar una comunidad de más de diez millones de seguidores.

¡Salud!

Black Whiskey tiene una caja llamada “Tour Around the World”, una caja que propone un recorrido documentado por 24 destilerías de distintos continentes, presentadas en un formato que recuerda una enciclopedia. La caja incluye cinco volúmenes encuadernados en tela. Pedidos al WhatsApp: 970 119 525.