Cuando hablamos de cocina japonesa en nuestro país, lo nikkei siempre viene directo a nuestra mente. Esta fusión peruano japonesa que en gastronomía ha sabido llenarse de fans de los makis y salsas acevichadas nada tiene que ver con el local que visitamos hoy día. Reiwa Isakaya es un pequeño y acogedor espacio ubicado en la avenida Aviación que ofrece en su carta una amplia variedad de platillos de tradición estrictamente japonesa, o para ser más exactos, la comida de un Isakaya (típico bar para comer y beber) tradicional japonés. En esta oportunidad nosotros fuimos a comer en dos ocasiones, ya hablaremos de las bebidas en otro momento, y comenzamos la visita con algunos de los platos que se nos antojaron vía sus redes sociales. Primero una Shinesaba Aburi, caballa marinada y flambeada que se come con shoyu, nabo, kion, limón y cebolla china, buenísima. Seguimos con un Negitoro, atún picado con cebolla china acompañado con hojas de nori, un plato para que cada uno arme su propio bocado.

Un correcto gunkan maki de bonito, el Cashu tamago, finas láminas de cerdo flambeadas, acompañadas de huevo ajisuke y cerramos los platos fríos con un Zarusoba, plato de fideos soba (trigo sarraceno) fríos, que se remojan en una salsa ligera de shoyu, muy buenos.

VARIEDAD. Los platos calientes llegaron primero con unas correctas gyozas estilo japonés de cerdo, con los bordes crujientes y llenas de sabor. El chicken nanban es un chicharrón de pollo jugoso, bañado en salsa amazu y acompañado de tártara japonesa. Pregunte por el takoyaki, deliciosas bolitas de masa rellenas de pulpo acompañadas de salsa takoyaki, mayonesa japonesa, katsuobushi y nori que estoy segura les encantará. Seguimos con el kare udon, fideos udon en el punto correcto de cocción, caldo de curry, carne y verduras. El miso ramen es correcto y muy sabroso.

El sakana no nitsuke es pesca del día al vapor, acompañada con salsa a base de sake, mirin y shoyu, con shitakes y arroz japonés. El salmón teriyaki pídalo para compartir porque el sabor puede llegar a empalagar. Su tempura es correcto, bien crujiente y logran un dorado perfecto, lo sirven de langostinos y verduras. Hay sashimi, nigiris y también makis pero solo hemos probado Spicy Salmón Maki, que nos gustó porque no abusa de salsas y mayonesas. Regresaremos pronto, ya que son varios los platos que aún nos quedan por probar, como el Spicy Tuna pizza, pizza de atún, bañada en salsa acevichada, y servida sobre una cama de arroz. El yakisoba, fideos salteados al tradicional estilo japonés; Omusoba, yakisoba envuelto en tortilla de huevo, katsuobushi, nori y salsa japonesa o el Buta no kakuni, cerdo cocido a fuego bajo marinado.

Los productos son de muy buena calidad. La atención es muy buena, y recomendamos dejarse asesorar por los mozos que sabrán guiarlos por una carta tan extensa. La calidad precio es insuperable. Sin duda, uno de nuestros locales favoritos está temporada. Vaya con tiempo, ya que no cuentan con reserva previa, aunque las veces que hemos ido, no hemos tenido problema para conseguir mesa. También cuentan con servicio de delivery.