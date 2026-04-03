Sabemos que la oferta gastronómica del nuevo aeropuerto de Lima ha superado las expectativas de muchos. Las opciones son amplias y variadas, y el pasajero que viaja constantemente encuentra siempre lo que busca. Pero los aeropuertos de provincia no han tenido la misma suerte. Desde hace un tiempo, hay dos propuestas que están cambiando la oferta fuera de la capital. Primero, la cafetería Rutta que viene apostando por ubicarse en los halls públicos de los aeropuertos, y ofrecer al público que viaja por el interior del país, tomarse un descanso en un espacio acogedor, mientras disfrutan de una gastronomía de alta calidad antes de partir a su destino.

Su carta es variada: va desde café de buena calidad, hasta sándwiches frescos y sabrosos, preparados diariamente. Han incluido unas buenas pastas artesanales elaboradas con ingredientes de primera. Y en cada uno de los locales donde están ubicados, la carta principal incluye lo mejor de la cocina regional de cada ciudad, para que el viajero pueda disfrutar antes de irse, los platos típicos que tanto van a extrañar antes de llegar a su destino.

PROPUESTA. Por otro lado, está Martina comida & café, la cual conocemos desde Lima, en su local en Camino Real, dentro del Centro Cultural PUCP. En este caso, ellos han apostado por ubicarse dentro de las salas de embarque, y tienen una buena carta que funciona desde el desayuno, y ofrece opciones para brunch, almuerzo, cena, café, vinos y cerveza artesanal. Siendo el último contacto entre los pasajeros y la ciudad, buscan que éste tenga una experiencia cómoda, rápida y de alta calidad con productos frescos servidos en el local o para llevar y disfrutarlos en el avión cómodamente. ¨Buscamos innovar en la cocina ofreciendo una propuesta original, adaptándonos a los requerimientos que nuestros clientes tienen en cada una de las ciudades¨, cuenta Giancarlo Carabelli, gerente general de Rutta y Martina .

VARIEDAD. Hace unos días estuvimos de paso por Tarapoto visitando las instalaciones de ambos locales. Para nosotros que solemos viajar frecuentemente, la diferencia se nota desde que vimos los espacios en el aeropuerto. Ambos locales están muy bien decorados e iluminados, con aire acondicionado, enchufes por si quieres trabajar o cargar el celular, y la atención de su personal es amable y cálida.

Comenzamos la experiencia en Rutta, donde pudimos disfrutar de un delicioso y contundente desayuno: huevos revueltos con jamón, tostadas con mantequilla y una buena empanada de jamón y queso, de masa suave y delicada, y con buena cantidad de relleno, cosa que suele extrañarse en muchos locales a los que vamos.

A la hora de almuerzo, en Tarapoto, la propuesta incluye un generoso Juane servido con chifles y criolla. También hay lomo saltado con chaufa o tradicional (que puede pedirse a lo pobre) o arroz chaufa con cecina. Si busca algo más clásico, hay opcion de pastas: ravioles de carne o fettuccini que pueden servirse con pesto o bolognesa; y una sabrosa lasaña de carne; tres sabores de pizza: Americana: con jamón y queso; hawaiana con piña y jamón y pepperoni. Se elaboran con masa fresca, delgada y crujiente. Prueben las galletas de chocochips y el brownie de chocolate con helado. El antojo dulce perfecto antes de viajar.

CALIDAD. En Martina probamos su oferta de sándwiches, ideal si quieren comerla en el local o llevarla para el avión, créanme que supera notablemente cualquier propuesta a bordo, no sólo en sabor, sino en calidad de insumos. Hay mixto de jamón y queso; un delicioso caprese, con abundante queso mozzarella, uno de nuestros favoritos; un buen pan con chicharrón, perfecto si buscan sabores más criollos; el croissant con pollo y durazno y el clásico pollo con palta. Prueben la piadina con palta y pollo que es muy buena. Igual que pastel de acelga. No duden en darse un gusto y disfrutar de cualquiera de estas dos propuestas que ofrecen Rutta y Martina Comida & Café . Estoy segura que se volverán parada obligada en sus viajes por nuestro país.

Ubicación

Hasta el momento, los aeropuertos en los que se ubica la cafetería Rutta son los de Tarapoto, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Tumbes. Mientras que Martina Comida & Café están en Cajamarca, Talara, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tarapoto, Rutta Iquitos y Huaraz.