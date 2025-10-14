El arte de la coctelería volvió a brillar en la novena edición de la Negroni Week Perú 2025, donde Sastrería Martínez se alzó con el primer lugar gracias al talento de Reynier Mendoza y su creación “Tramonto”, una interpretación moderna y equilibrada del clásico cóctel italiano.

La gran final se realizó el lunes 6 de octubre en Sala Osma Bar, reuniendo a los cinco mejores bartenders del país. Los finalistas representaron a bares emblemáticos como Sastrería Martínez, Amador Loft Bar, Bottega Dasso, Boticario (Trujillo), Café 900 (Chiclayo), Garibaldi (Cusco) y Chaqchao Organic Chocolates (Arequipa).

El cóctel ganador, Tramonto, fue elaborado con Intira Bathtub, Campari, Aperol infusionado con aceitunas verdes, Cinzano bianco y tintura de albahaca negra, logrando un balance entre lo herbal, lo cítrico y lo amargo que encantó al jurado. Los amantes del Negroni ya pueden disfrutarlo en la carta de Sastrería Martínez, ubicado en Lima.

Evaluación integral y jurado experto

La metodología de la competencia tuvo un enfoque integral: se evaluaron tanto las habilidades técnicas (limpieza, precisión, manejo de insumos y storytelling) como los aspectos organolépticos (apariencia, aroma, sabor y equilibrio del cóctel).

El panel de jurados estuvo integrado por Luis Flores, bartender máster; Sebastián Lizana, representante de Campari; y un bartender invitado del público, quienes destacaron la creatividad y ejecución impecable del cóctel ganador.

Una celebración de la coctelería con propósito

Más que un concurso, la Semana del Negroni busca fortalecer la comunidad de bartenders y celebrar la cultura coctelera bajo la iniciativa de Campari Group, que promueve este evento en distintos países del mundo.

En Perú, la Negroni Week comenzó en 2018 con la participación de bares de Lima y, desde 2021, se extendió a otras ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Piura. Este año, Chiclayo se unió por primera vez a la celebración, consolidando el alcance nacional del evento.

Con el triunfo de Sastrería Martínez, Perú reafirma su posición en el mapa latinoamericano de la coctelería creativa, donde la técnica y la pasión se mezclan con el espíritu clásico del Negroni.