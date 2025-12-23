Tras conquistar al público limeño con su propuesta itinerante, los hermanos José y Miguel Maguiño dieron un nuevo paso en su emprendimiento gastronómico con la apertura del primer local de Smonkey, su marca especializada en carnes ahumadas, ubicado en La Planicie.

Smonkey nació como un foodtruck que recorrió ferias, eventos y festivales gastronómicos, ganando reconocimiento por su estilo de ahumado prolongado y sabores intensos. Hoy, esa propuesta se consolida en un espacio fijo que busca convertirse en un punto de encuentro para los amantes del buen BBQ.

Del foodtruck al local propio

Aunque ninguno de los hermanos es chef de profesión, ambos comparten una profunda pasión por la cocina. José, arquitecto de formación, lidera la operación y el desarrollo comercial del negocio, mientras que Miguel, ejecutivo del sector agroindustrial, es el responsable de la carta, los procesos y la experimentación constante con sabores y técnicas.

Esa combinación dio lugar a un estilo propio de ahumado, donde las carnes pasan entre 10 y 14 horas en el ahumador, utilizando maderas seleccionadas y marinadas que integran técnicas del BBQ americano con la sazón peruana.

Un concepto basado en identidad y autenticidad

El sello distintivo de Smonkey está en su enfoque integral del ahumado. No solo las carnes pasan por el fuego y el humo: salsas y vegetales también son ahumados, logrando una profundidad de sabor que remite a reuniones familiares, rituales alrededor del fuego y una experiencia gastronómica cargada de identidad.

Ese espíritu se resume en una filosofía que acompaña a la marca desde sus inicios: ahumar sabores y encender pasiones, compartiendo el secreto del humo y el fuego en cada plato.

Una nueva etapa en La Planicie

La apertura del local en La Planicie marca el inicio de una nueva etapa para Smonkey. Concebido como un laboratorio de sabor, el espacio permite ampliar la carta y ofrecer una experiencia más relajada, sin perder el carácter cercano y aventurero del foodtruck.

“Queremos que el cliente se sienta parte de nuestra casa, que viva el ritual del ahumado y se lleve esa sensación de confianza y familiaridad”, señala José Maguiño.

Proyección de crecimiento y expansión

Con un modelo de negocio pensado para franquiciar y una cocina central que garantiza la estandarización del sabor, los hermanos Maguiño proyectan llevar Smonkey a nuevos distritos de Lima y, a futuro, fuera del país.

Entre sus planes también figura la comercialización de ahumados sellados al vacío y la presencia de la marca en eventos privados y corporativos. El objetivo es claro: convertir a Smonkey en la franquicia peruana líder en ahumados a leña, llevando su propuesta de sabor, calidad y pasión al mercado internacional.