En Navidad, la cocina se transforma en mucho más que un lugar de preparación de alimentos: se convierte en un espacio de encuentro, memoria y tradición familiar. Las recetas caseras no solo endulzan la mesa, sino que conectan generaciones y refuerzan el valor de compartir tiempo juntos.

Bajo ese espíritu, la tarta navideña de chocolate se presenta como una alternativa ideal para sorprender a la familia y a los amigos con un postre de sabor intenso y elaboración cuidadosa, pensado para cerrar la cena navideña con un toque reconfortante.

Una combinación clásica con técnica pastelera

La receta propone una masa sable de cocoa, delicada y equilibrada, que sirve de base para un relleno cremoso de chocolate semiamargo. La preparación integra ingredientes como Chantypak, huevos, chocolate semiamargo y margarina, logrando una textura suave y homogénea.

El horneado a baja temperatura permite conservar la cremosidad del relleno, resaltando el sabor del chocolate sin perder ligereza.

El valor del proceso y la calma en repostería

Para el chef pastelero David Vega, de Puratos, el éxito de la repostería navideña va más allá de seguir instrucciones al pie de la letra.

“En repostería navideña no se trata solo de seguir pasos, sino de crear con calma. Respetar el reposo de la masa y no sobrebatir las mezclas permite lograr mejores texturas y, sobre todo, disfrutar el proceso en familia”, señala.

Este enfoque pone en valor el tiempo dedicado a la preparación como parte esencial de la experiencia gastronómica.

Tradición, sabor y momentos compartidos

Más allá de la técnica, esta tarta representa el valor de preparar postres en casa durante las fiestas: compartir saberes, transmitir recetas y construir recuerdos alrededor del horno. Es una propuesta pensada para acompañar las celebraciones con un sabor profundo, fiel al espíritu de la temporada.

Quienes deseen seguir explorando la repostería festiva pueden encontrar en la web de Puratos otras recetas ideales para estas fechas, como el Bosque Navideño o el clásico Tronco Navideño, que invitan a mantener viva la tradición de celebrar con dulces hechos en casa.

Receta: Tarta navideña de chocolate

Ingredientes - Masa sable

850 g de harina

50 g de cocoa

600 g de margarina

300 g de azúcar en polvo

1 huevo

Preparación: Mezclar la harina, cocoa, azúcar en polvo y margarina hasta obtener punto avena. Agregar el huevo y mezclar hasta integrar, evitando generar liga. Colocar la masa en una bolsa y reposar 2 horas en frío. Estirar, moldear en moldes de tarta y precocinar 10 minutos a 180 °C.

Ingredientes – Relleno y decorado

760 g de Chantypak

608 g de chocolate semiamargo Carat

570 g de huevos

95 g de margarina

Preparación: Mezclar Chantypak y huevos con batidor de mano. Derretir el chocolate junto con la margarina e integrar con la mezcla anterior hasta obtener una preparación homogénea. Rellenar las bases de tarta y hornear a 160 °C por aproximadamente 20 minutos.