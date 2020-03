El melón es el fruto de la melonera, una planta anual y herbácea. Si bien sus orígenes no están bien definidos, puesto que algunos aseguran que vienen de Asia Central y otros indican que vienen de África; lo cierto es que crece en climas cálidos y no muy húmedos, y necesita mucha luz.

Es así que el melón de se compone de una gran cantidad de agua (alrededor del 85%), poco azúcar, con mucha vitamina C y folatos. De hecho, los nutricionistas colocan a esta fruta como una de las principales opciones para refrescarte, además de ser considera deliciosa y benéfica para nuestro cuerpo.

De acuerdo a los especialistas, una porción de 300 gramos de esta fruta proporciona el 75% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Asimismo, el melón contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y es uno de los nutrientes necesarios para el fortalecimiento de nuestras defensas (sistema inmunológico).

Junto con la sandía, el melón es una de las frutas más apetecibles en verano. A pesar que es muy requerida, muchos no saben cómo identificar cuando esta fruta está madura. Si te ha pasado que al momento de escoger no sabes bien si está madura o si está en buen estado, existen algunos consejos para no equivocarte a la hora de hacer tus compras.

¿CÓMO SABER SI UN MELÓN ESTÁ LISTO PARA COMER?

El portal La Opinión, compartió con todos cinco tips básicos que toda persona debe tener en mente a la hora de comprar un melón. Toma nota:

FIRMEZA

El melón debe estar firme al tacto, si está blando podría estar dañado o ya malogrado. Asimismo, debes procurar que no tenga grietas.

COLOR

Si el color verde es intenso, significa que la fruta no está madura. Además, es normal que tenga zonas amarillas en su piel, pues mientras estaba en tierra, es probable que en esas partes no le hayan caído los rayos solares.

AROMA

Debe despedir un aroma fresco, agradable.

APRIÉTALO SUAVEMENTE

Otro de los trucos para saber si un melón está listo para ser consumido es apretando sus extremos, al hacerlo debe ceder un poco a nuestra presión y abombarse un poco la piel, si no lo hace, la fruta probablemente aún no está madura.

También puedes fijarte en el rabito al final de uno de sus lados. Si está blando y seco, está maduro.

EL TRUCO DEL PERIÓDICO

Si las opciones anteriores no te ayudaron y después de todo compraste el melón y aún le falta madurar, envuélvelo en un papel periódico y colócalo en un lugar fresco y seco. Esto hará que madure más rápido.

