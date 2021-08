En redes sociales se volvió viral el llanto de una joven no binaria, identificada como Andra Escamilla, que le pidió a su compañero Max Carvajal, que la llame “compañere”, pese a que esta palabra no es reconocida por la Real Academia Española (RAE).

“¡No soy tu compañera, soy tu ‘compañere’!”, gritó Andrea Escamilla, quien apagó la cámara de su dispositivo. Max Carvajal, al ver que la alumna estaba llorando, le pidió perdón.

“Perdón, una disculpa, ‘compañere’”, le contestó Carvajal ante sus demás compañeros y el profesor del centro educativo.

SU COMPAÑERO PIDE QUE RESPETEN A SU ‘COMPAÑERE’

Max Carvajal publicó un video en su cuenta de TikTok, pidiendo que respeten a su ‘compañere’ y que detengan los ataques.

Carvajal explicó que los hechos ocurrieron este lunes, cuando su grupo de más de 140 alumnos solicitó una prórroga para entregar una tarea, sin embargo, la tensión aumentó cuando los docentes se negaron.

“Llevábamos 20 minutos hablando sobre la prórroga de una tarea, y se me hizo excesivo (el tiempo). Entre todos los argumentos que le dieron a los profes, uno de ellos fue el de Andra… en pocas palabras yo me metí, traté de ayudar a los profes a que se resolviera el problema, y entre todo lo que dije pues se escapó mencionar el argumento de Andra refiriéndome como compañera”, dijo el estudiante.

Luego continuó con: “créanme que fue con cero intenciones de ofenderla, no fue con ninguna intenciones de hacerla sentirse mal, yo la verdad al igual que ustedes no supe cómo responder a este tipo de reacción, yo intenté responder lo mejor que pude, sinceramente no soy alguien que tenga mucha instrucción en temas de inclusión”.

