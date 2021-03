Rodrigo González y Gigi Mitre manifestaron su incomodidad al dar a conocer que el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no asistirá a la entrevista que tenía pactada con “Amor y Fuego”, a la cual aceptó ir en un inicio.

Los conductores señalaron que el candidato se echó para atrás, luego de confirmar su presencia para el miércoles 24 de marzo. Hecho por el que Mitre buscó una explicación para el desplante.

“El candidato Rafael López Aliaga, más conocido como ‘Porky’, se echó para atrás... ¿Sabes lo que dice?. ‘Mis asesores de política no me recomiendan ir’”, comentó el popular “Peluchín” mientras revisaba su celular.

“Amor y Fuego”: Ni Rafael López Aliaga, ni César Acuña irán al programa

“Me he quedado picona... Bueno, no podemos obligar, pero si ya nos dicen sí...”, afirmó Mitre al escuchar la causa por la que López Aliaga no acudirá .

Del mismo modo, González contó que están invitando a más aspirantes al sillón presidencial. Tal como César Acuña, quien rechazó la invitación.

“¿Quién nos queda? Lescano, Mendoza, Acuña. Acuña no quiere, nos ha dicho que no. Ha dicho que su agenda está muy ocupada y la Vero ha dicho que está en esas, al igual que Hernando de Soto”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre lloran al ver reencuentro de Antoñito con familia de Antonio Pavón

Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre lloran al ver reencuentro de Antoñito con familia de Antonio Pavón