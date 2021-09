Un anciano de 62 años que se dedica a vender elotes, identificado como Cayetano Sánchez, se resbaló cuando empujaba su carrito de trabajo y le cayó todo el agua hirviendo, terminando con serias quemaduras en parte de su cuerpo. Este hecho ocurrió en la ciudad de Monterrey, en México.

En imágenes registradas por cámaras de seguridad se observa cómo el hombre de la tercera edad, pese a que estaba con lesiones, intenta levantarse para recuperar algunas monedas de su ganancia, pero se volvió a resbalar.

“Me quería recuperar a levantarme, pero ya no pudo. El agua se me vino encima y fue el detalle que me quemé, me lastimé la rodilla”, dijo en entrevista con Univisión.

Cayetano Sánchez se encuentra muy dolido porque no puede trabajar a causa de sus quemaduras, y llevar unas cuántas monedas a su hogar.

“Ahora tengo que trabajar como sea, como Dios me dé licencia para salir a adelante con mi familia porque soy el único sustento de mi familia”, afirmó en el mencionado medio.

RECIBE AYUDA

Una ciudadana, llamada Daniela, decidió publicar el video del suceso para recolectar la buena caridad de los vecinos. Sin tener la intención, el material audiovisual se volvió viral.

Muchos desconocidos ayudaron a Cayetano Sánchez, quien recibió como regalo un carrito para que continúe vendiendo sus elotes.

