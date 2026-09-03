A24 prepara el estreno de “Aniquilación”, título en español de “Onslaught”, una película de acción, terror y ciencia ficción protagonizada por Adria Arjona y dirigida por Adam Wingard.

La historia sigue a una francotiradora del Ejército que debe proteger a su hija cuando un grupo de supersoldados modificados genéticamente escapa de una instalación militar secreta y desata una amenaza en el desierto.

Adria Arjona encabeza “Aniquilación”

Arjona interpreta a Celeste, una veterana del Ejército y madre que debe recurrir a sus habilidades de combate para intentar sobrevivir junto a su hija.

La premisa combina persecuciones, enfrentamientos armados y elementos de terror con un conflicto centrado en la supervivencia familiar. La película plantea hasta dónde puede llegar una madre cuando la vida de su hija está en peligro.

Dan Stevens y Rebecca Hall completan el elenco

El reparto incluye además a Dan Stevens, Eric Wareheim, Reginald VelJohnson, Michael Biehn, Alex Pereira, Drew Starkey y Rebecca Hall.

Stevens interpreta a Hans Kammler, mientras que Rebecca Hall da vida a Hanna Kammler. Alex Pereira aparece como “The Butcher” y Drew Starkey interpreta a Cyrus, según la información disponible sobre el elenco.

Adam Wingard vuelve al cine de acción y terror

“Aniquilación” está dirigida por Adam Wingard, cineasta conocido por trabajos como “The Guest” y producciones del MonsterVerse.

Wingard vuelve a colaborar con Simon Barrett en el guion. La película combina influencias del cine de acción y terror con una historia sobre experimentación militar y supersoldados fuera de control.

¿Cuándo se estrena “Aniquilación”?

A24 confirmó que “Onslaught” se estrena en Estados Unidos el 4 de septiembre de 2026.

El título “Aniquilación” está siendo utilizado para su distribución en mercados de habla hispana. Sin embargo, la información proporcionada no precisa una fecha de estreno para Perú, por lo que conviene evitar atribuirle una fecha local hasta contar con confirmación del distribuidor.