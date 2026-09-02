Tener presencia en redes sociales se ha convertido en una tarea habitual para emprendedores y pequeñas empresas. Sin embargo, abrir una cuenta, publicar fotografías o videos y esperar resultados no necesariamente permite construir una comunidad ni generar ventas.

La clave está en entender que el contenido debe responder a una estrategia y a un objetivo concreto. Esa es una de las principales ideas de “De 0 a 100. Cómo el marketing de contenidos puede acelerar tus resultados de negocio” (Editorial Academia Antártica), guía práctica de marketing de contenidos escrita por los especialistas peruanos Luis Felipe Gamarra y Miguel Ugaz Gaviño. Su segunda edición incorpora, entre otros temas, los cambios provocados por la inteligencia artificial, el crecimiento de los podcasts y el streaming.

Portada de la nueva edición del libro "De 0 a 100"

​CONSEJOS

Para Luis Felipe Gamarra, el primer paso consiste en definir qué se quiere conseguir con el contenido.

“Tenemos que preguntarnos: ¿qué queremos generar con nuestro contenido? ¿Visibilidad? ¿Awareness? ¿Un lead? ¿Ventas? Cuando realmente eres consciente de que cada contenido que produces supone tiempo, esfuerzo y dinero, y que tiene que generar un resultado puntual alineado con algún objetivo de negocio, ese es el momento en que dejas de tener simplemente buenas intenciones y de lanzar contenido por todos lados”, plantea.

Esto también significa evitar la presión por estar en todas las plataformas. Un emprendimiento debe identificar dónde se encuentra realmente su audiencia y concentrar allí sus esfuerzos.

Ugaz habla de la importancia de que las marcas tengan contenido digital par aparecer en las búsquedas de Google y de la Inteligencia artificial. Foto: Katty Gines.

Otro punto importante es conocer las necesidades de las personas a las que se quiere llegar. Miguel Ugaz sostiene que el contenido no debería limitarse a hablar constantemente del producto o servicio.

“El gran problema de los emprendedores es que muchas veces empiezan a hablar solamente de su producto. Y no solamente los emprendedores, también pasa con grandes marcas”, explica.

La recomendación de Ugaz es “revisar las necesidades y lo que necesitan escuchar las audiencias”, revisar sus preguntas y comentarios para producir información que realmente le resulte útil.

De esta manera, el contenido puede ayudar a generar confianza antes de que ocurra una venta. En esa misma línea, Luis Felipe Gamarra advierte que los resultados no son inmediatos.

“No son piques de 100 metros planos, estos son maratones”, resume, al remarcar que una estrategia de contenidos necesita objetivos claros, constancia y coherencia para generar resultados sostenibles.

CLAVES PARA CREAR CONTENIDO

Los especialistas Luis Felipe Gamarra y Miguel Ugaz recomiendan que revisar antes de publicar contenido en un pequeño negocio:

Identifica a tu audiencia. No basta con saber edad o ubicación. Pregúntate quién necesita realmente tu producto, qué problema tiene y qué información busca.

Define qué quieres lograr. Determina si buscas reconocimiento, comunidad, contactos, ventas u otro resultado. Cada objetivo debe tener una métrica que permita saber si se está avanzando.

Elige bien dónde publicar. No es necesario estar en todas las redes. Prioriza aquellas plataformas en las que realmente se encuentra tu público y donde puedas mantener una publicación constante.

Crea contenido que ayude. Explica, resuelve dudas, brinda recomendaciones o responde preguntas frecuentes. El objetivo es que la audiencia encuentre una razón para volver a tu contenido, incluso antes de decidir comprar.

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