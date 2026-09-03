El escritor y periodista argentino Martín Caparrós generó este miércoles una ola de comentarios en su contra por parte de peruanos en redes sociales, después de que comparara la gastronomía mexicana con la peruana, de la que dijo que se trata de “unos pescados fríos”.

“No debería decirlo, pero es muy curioso cómo, dentro del continente, Perú consiguió posicionarse como el sitio de la buena cocina, cuando México es un mundo gastronómico y Perú son unos pescados fríos”, señaló Caparrós en una entrevista en España al programa Gastro SER, de la Cadena SER, emitido el 9 de agosto.

El argentino incidió en que “la gran gastronomía latinoamericana es México, sin ninguna duda”. “México tiene una de las grandes cocinas del mundo, junto con China, India y algún trocito de Occidente”, apostilló.

Esta declaración se reprodujo a través de TV Perú, y las redes sociales se llenaron en las últimas horas de comentarios en contra del argentino y de su opinión gastronómica desfavorable hacia la gastronomía peruana.

Escritor y periodista argentino Martín Caparrós.

“Cuando no se sabe casi nada sobre un tema, es mejor no opinar, por más que uno se llame Martín Caparrós”, respondió el escritor Martin Scheuch a través de la red social X.

Al respecto, el periodista Paolo Benza, aseveró que “Martín Caparrós es el creador latino de la pose de intelectual vacío”.

Mientras, el también periodista Julio Vílchez consideró que, con estas declaraciones, Caparrós evidencia “su suprema ignorancia gastronómica, motivado por un paladar limitado”.

“Di que no conoces la cocina peruana sin decir que no conoces la cocina peruana”, dijo también en redes el economista Juan Carlos Odar.

La usuaria en redes María Saco explicó que quiere a Caparrós y no soporta el “boom” gastronómico, “pero reducir la variedad a solo pescado frío” muestra que “no conoce tanto como cree saber”.

Si bien el ceviche es el plato estrella, la gastronomía peruana reúne un conjunto de saberes y tradiciones culinarias de origen ancestral en la costa, los Andes y la Amazonía, que se mezclan con las distintas migraciones que han llegado a su territorio a lo largo de su historia, entre ellas la española, italiana, africana, china y japonesa.

Otros usuarios recordaron la “cancelación” pública que sufrió en Perú en 2012 el escritor peruana Iván Thays, cuando en un artículo en el diario El País dijo que la comida peruana “indigeste” e incluso “poco saludable”, al definirla como “un petardo de carbohidratos al cubo, una mezcla inexplicable de ingredientes”.

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