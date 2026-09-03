La historia de “La Gran Sangre” regresará a las pantallas casi dos décadas después de convertirse en uno de los fenómenos más recordados de la televisión peruana. “La Gran Sangre: Ojo x Ojo” llegará a los cines de todo el Perú el próximo 12 de noviembre, con Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres nuevamente en sus conocidos personajes.

Tondero, Okeechobee Films y Capitán Pérez presentaron el tráiler oficial de la película, dirigida por Jorge Carmona y escrita por Aldo Miyashiro, que traerá de vuelta a Dragón, Tony Blades y Mandril en una nueva historia marcada por el crimen, la inseguridad y la búsqueda de justicia.

¿De qué trata “La Gran Sangre: Ojo x Ojo”?

La nueva película plantea que Dragón, Tony Blades y Mandril recuperan su libertad después de pasar 20 años encarcelados injustamente. Al regresar a Lima encuentran una ciudad muy distinta a la que conocieron, afectada por las mafias, la extorsión y el sicariato.

Ante este escenario, los tres protagonistas deciden reactivar su antiguo Pacto de Sangre y emprender una nueva misión contra quienes ahora dominan el mundo criminal.

“Que se cuiden los malditos” es la frase que acompaña el retorno del grupo, que esta vez llevará su enfrentamiento contra el crimen directamente a la pantalla grande.

Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille regresan

La película reunirá nuevamente a buena parte del elenco original. Carlos Alcántara interpretará a El Dragón, especialista en artes marciales; Aldo Miyashiro volverá como Tony Blades, mientras que Pietro Sibille retomará el papel de Mandril, exmilitar experto en armas.

También estará Lucho Cáceres como Cobra, personaje ligado al universo criminal que rodea a los protagonistas.

La nueva entrega suma además a actores como Salvador del Solar, Milett Figueroa, Rodrigo Palacios, Julián Legaspi, Brigitte Jouannet, Yidda Eslava y Melania Urbina. Joel Ezeta y Pablo Saldarriaga, quienes participaron en la historia desde sus inicios, también forman parte del reparto.

El regreso de una recordada serie peruana

“La Gran Sangre” se emitió entre 2006 y 2008 y alcanzó cuatro temporadas en televisión. Su éxito también llevó a la producción de una película estrenada en 2007.

La historia seguía a un grupo de justicieros con distintas habilidades que se enfrentaban a organizaciones criminales y otras amenazas. Sus protagonistas y varias de sus frases terminaron convirtiéndose en referentes de la cultura popular peruana.

Ahora, “La Gran Sangre: Ojo x Ojo” trasladará nuevamente este universo al cine con una trama ambientada en una Lima golpeada por la delincuencia y la violencia.

La película, de género acción y ficción, tiene previsto su estreno nacional el 12 de noviembre de 2026.