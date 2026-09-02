Carlos Verástegui convirtió su afición por Pokémon en una trayectoria competitiva que lo llevó a disputar su primer Mundial, celebrado a fines de agosto en Estados Unidos.
El peruano, de 15 años, consiguió el segundo lugar del campeonato de videojuegos Pokémon y aseguró su clasificación directa a la próxima edición.
Su acercamiento a los torneos comenzó hace aproximadamente tres años, cuando su padre encontró información sobre competencias de Pokémon Champions en redes sociales. Desde entonces, Verástegui participó en eventos internacionales en Brasil, Inglaterra y Estados Unidos, además de competencias realizadas en Perú, hasta reunir los puntos necesarios para representar al país y posteriormente a América Latina.
Tras su actuación, Verástegui ya tiene la mira puesta en la siguiente temporada y en el Mundial que se realizará en Singapur.
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