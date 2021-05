La atleta argentina Evangelina “Vanshi” Thomas se convirtió en protagonista de una historia policial al lograr atrapar a un ladrón que había entrado a robar a su casa.

La mejor atleta de la localidad de Chubut, en Argentina, actual campeona nacional de 800 metros planos, contó que descubrió al delincuente cuando huía con sus pertenencias. Sin embargo, “Vanshi” no se quedó tranquila y comenzó a perseguirlo.

Gracias a la ayuda de dos de sus vecinos, la atleta argentina logró capturar al sujeto que escapó por la ventana de su casa.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

“Después de entrenar, tipo seis y cuarto de la tarde, me fui a mi casa y cuando llegué encontré todo dado vuelta. Mientras me hacía la idea de que había entrado a robarme, veo que una persona se escapa con una mochila por una ventana y ahí lo empecé a correr”, contó la atleta argentina a TN Running.

La atleta de 29 años contó que al alcanzar al intruso le propinó una patada, pero ella terminó cayendo al piso. Sin embargo, se levantó y continuó persiguiéndolo por dos cuadras más.

Luego de atraparlo y reclamarle el acto con insultos, el delincuente comenzó a agredirla con golpes en el “pecho y la cara” hasta que aparecieron sus vecinos para ayudarla.

“Por suerte llegaron dos personas y me ayudaron a reducirlo hasta que llegó la policía. Me dio mucha impotencia la situación y sé que no tendría que haber reaccionado así, pero la verdad es que no lo pensé”, manifestó la atleta.