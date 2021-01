Chincha y Pisco: Sala de apelaciones señala que Bill Gates, Soros y Rockefeller son los “creadores” del COVID-19

La Sala de Apelaciones de Chincha y Pisco emitió una resolución con fecha 21 de diciembre del 2020 en la que afirma que el COVID-19 fue creada por Bill Gates, Soros y Rockefeller, a quienes tilda de “élites criminales” del “nuevo orden mundial”.

Parte del texto de la resolución fue compartida por el abogado penalista Miguel Pérez Arroyo en Facebook y el texto afirma también que el proceso “quedó paralizado a causa de la pandemia del COVID-19”.

“En el caso sub judice, el proceso penal quedó paralizado a causa de la pandemia del Covid 19, creado por las élites criminales, que dominan el mundo”, señala el texto.

Dicha sala estuvo conformado por los jueces superiores Tito Guido Gallegos Gallegos, Luis Alberto Leguía Loayza y Tony Changaray Segura, revelaron fuentes de Diario Correo en Chincha.

Jueces de la sala de apelaciones de Chincha y Pisco

¿Qué dice la resolución de la sala de apelaciones?

Según el documento, “ningún gobierno mundial, personas naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado, puede sostener que esta pandemia, tiene la calidad de “previsible”, salvo sus creadores del nuevo orden mundial como Bille Gate[sic], Soros, Rockefeller, etc”.

Este es el texto completo:

c).- El Acuerdo Plenario 01-2017 en su fundamento 18° señala: “…no se puede aceptar una prolongación de la prisión preventiva si el proceso penal quedó paralizado sin causa de justificación alguna que la legitime…” En el caso sub judice, el proceso penal quedó paralizado a causa de la pandemia del Covid 19, creado por las élites criminales, que dominan el mundo; y que paralizó las actividades en casi todos los países del globo terráqueo, y nadie se imaginó de su advenimiento y continuación en el futuro. Este acontecimiento tiene carácter “imprevisible”, y es una causa justificada que paralizó, y seguirá entorpeciendo, no solo las labores judiciales de los Tribunales de Justicia del mundo, sino todas las actividades económicas, sociales, culturales, y hasta ahora lo viene haciendo con las restricciones preexistentes, inclusive en nuestro país. Por tanto, ningún gobierno mundial, personas naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado, puede sostener que esta pandemia, tiene la calidad de “previsible”, salvo sus creadores del nuevo orden mundial como Bille Gate[sic], Soros, Rockefeller, etc. que lo manejaron y siguen direccionando con un secretismo a ultranza dentro de sus entornos y corporaciones mundiales, con proyecciones al proyecto 2030. Siendo así, la pandemia covid 19, sin lugar a dudas constituye una “dificultad especial de obstaculización de la investigación o proceso penal”.

VIDEO RECOMENDADO:

China confina a dos ciudades por rebrote de COVID-19