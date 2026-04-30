Disfrutar reuniones con amigos o familiares forma parte de la vida cotidiana en el país. Sin embargo, especialistas y campañas de prevención coinciden en que la moderación es clave para evitar riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol.

En ese contexto, la empresa Backus difundió recomendaciones prácticas dirigidas tanto a ciudadanos como a negocios, con el objetivo de fomentar una cultura de consumo responsable y convivencia segura.

Recomendaciones clave para negocios y establecimientos

Los establecimientos que venden bebidas alcohólicas cumplen un rol importante en la prevención del consumo excesivo y en la seguridad de sus clientes.

Entre las principales recomendaciones difundidas por Backus destacan:

Verificar la edad: Solicitar el documento de identidad antes de vender bebidas alcohólicas para asegurar que el cliente sea mayor de 18 años.

Solicitar el documento de identidad antes de vender bebidas alcohólicas para asegurar que el cliente sea mayor de 18 años. Reconocer señales de exceso: Capacitar al personal para identificar signos como dificultad para hablar o falta de coordinación.

Capacitar al personal para identificar signos como dificultad para hablar o falta de coordinación. Actuar con responsabilidad: Si se detecta un consumo excesivo, ofrecer alternativas sin alcohol y sugerir opciones de transporte seguro.

Si se detecta un consumo excesivo, ofrecer alternativas sin alcohol y sugerir opciones de transporte seguro. Ofrecer opciones variadas: Mantener disponibles agua, alimentos y bebidas sin alcohol para acompañar el consumo.

Estas medidas buscan reducir riesgos y promover espacios seguros en bares, restaurantes y eventos sociales.

Consejos prácticos para consumidores

Además de las acciones en negocios, los ciudadanos también cumplen un rol clave en el consumo responsable.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:

Alternar bebidas: Intercalar agua o bebidas sin alcohol entre cada bebida alcohólica para evitar la deshidratación.

Intercalar agua o bebidas sin alcohol entre cada bebida alcohólica para evitar la deshidratación. Consumir alimentos: Comer antes y durante la ingesta ayuda a reducir la velocidad de absorción del alcohol.

Comer antes y durante la ingesta ayuda a reducir la velocidad de absorción del alcohol. Evitar conducir: Si se consume alcohol, no se debe manejar vehículos; optar por taxis o transporte alternativo reduce riesgos.

Si se consume alcohol, no se debe manejar vehículos; optar por taxis o transporte alternativo reduce riesgos. Mantener un ritmo moderado: Consumir bebidas de forma pausada contribuye a disfrutar las reuniones sin excesos.

Estas prácticas son consideradas medidas básicas para prevenir accidentes y proteger la seguridad personal y colectiva.

Campañas de sensibilización en distintas regiones

Como parte de sus acciones de prevención, Backus informó que ha realizado capacitaciones y campañas informativas en varias regiones del país.

En Ayacucho, durante un reciente feriado, se capacitó a más de 100 colaboradores municipales y personal de servicio en zonas estratégicas. Asimismo, se instalaron puntos de hidratación y se difundieron mensajes informativos en espacios públicos como plazas y ferias.

La empresa también indicó que desarrolló campañas de sensibilización en Lima y Arequipa, con un alcance proyectado de alrededor de 3 millones de personas, además de la difusión de mensajes informativos en señal de televisión nacional.

Estas acciones forman parte de iniciativas orientadas a reforzar hábitos responsables y reducir riesgos asociados al consumo excesivo.