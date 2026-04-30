Las recomendaciones buscan reforzar prácticas seguras tanto en establecimientos como en reuniones sociales, promoviendo la moderación y la prevención.
Las recomendaciones buscan reforzar prácticas seguras tanto en establecimientos como en reuniones sociales, promoviendo la moderación y la prevención.

Disfrutar reuniones con amigos o familiares forma parte de la vida cotidiana en el país. Sin embargo, especialistas y campañas de prevención coinciden en que la moderación es clave para evitar riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol.

En ese contexto, la empresa Backus difundió recomendaciones prácticas dirigidas tanto a ciudadanos como a negocios, con el objetivo de fomentar una cultura de consumo responsable y convivencia segura.

Recomendaciones clave para negocios y establecimientos

Los establecimientos que venden bebidas alcohólicas cumplen un rol importante en la prevención del consumo excesivo y en la seguridad de sus clientes.

Entre las principales recomendaciones difundidas por Backus destacan:

  • Verificar la edad: Solicitar el documento de identidad antes de vender bebidas alcohólicas para asegurar que el cliente sea mayor de 18 años.
  • Reconocer señales de exceso: Capacitar al personal para identificar signos como dificultad para hablar o falta de coordinación.
  • Actuar con responsabilidad: Si se detecta un consumo excesivo, ofrecer alternativas sin alcohol y sugerir opciones de transporte seguro.
  • Ofrecer opciones variadas: Mantener disponibles agua, alimentos y bebidas sin alcohol para acompañar el consumo.

Estas medidas buscan reducir riesgos y promover espacios seguros en bares, restaurantes y eventos sociales.

Consejos prácticos para consumidores

Además de las acciones en negocios, los ciudadanos también cumplen un rol clave en el consumo responsable.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:

  • Alternar bebidas: Intercalar agua o bebidas sin alcohol entre cada bebida alcohólica para evitar la deshidratación.
  • Consumir alimentos: Comer antes y durante la ingesta ayuda a reducir la velocidad de absorción del alcohol.
  • Evitar conducir: Si se consume alcohol, no se debe manejar vehículos; optar por taxis o transporte alternativo reduce riesgos.
  • Mantener un ritmo moderado: Consumir bebidas de forma pausada contribuye a disfrutar las reuniones sin excesos.

Estas prácticas son consideradas medidas básicas para prevenir accidentes y proteger la seguridad personal y colectiva.

Campañas de sensibilización en distintas regiones

Como parte de sus acciones de prevención, Backus informó que ha realizado capacitaciones y campañas informativas en varias regiones del país.

En Ayacucho, durante un reciente feriado, se capacitó a más de 100 colaboradores municipales y personal de servicio en zonas estratégicas. Asimismo, se instalaron puntos de hidratación y se difundieron mensajes informativos en espacios públicos como plazas y ferias.

La empresa también indicó que desarrolló campañas de sensibilización en Lima y Arequipa, con un alcance proyectado de alrededor de 3 millones de personas, además de la difusión de mensajes informativos en señal de televisión nacional.

Estas acciones forman parte de iniciativas orientadas a reforzar hábitos responsables y reducir riesgos asociados al consumo excesivo.

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

TAGS RELACIONADOS