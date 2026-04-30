Disfrutar reuniones con amigos o familiares forma parte de la vida cotidiana en el país. Sin embargo, especialistas y campañas de prevención coinciden en que la moderación es clave para evitar riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol.
En ese contexto, la empresa Backus difundió recomendaciones prácticas dirigidas tanto a ciudadanos como a negocios, con el objetivo de fomentar una cultura de consumo responsable y convivencia segura.
Recomendaciones clave para negocios y establecimientos
Los establecimientos que venden bebidas alcohólicas cumplen un rol importante en la prevención del consumo excesivo y en la seguridad de sus clientes.
Entre las principales recomendaciones difundidas por Backus destacan:
- Verificar la edad: Solicitar el documento de identidad antes de vender bebidas alcohólicas para asegurar que el cliente sea mayor de 18 años.
- Reconocer señales de exceso: Capacitar al personal para identificar signos como dificultad para hablar o falta de coordinación.
- Actuar con responsabilidad: Si se detecta un consumo excesivo, ofrecer alternativas sin alcohol y sugerir opciones de transporte seguro.
- Ofrecer opciones variadas: Mantener disponibles agua, alimentos y bebidas sin alcohol para acompañar el consumo.
Estas medidas buscan reducir riesgos y promover espacios seguros en bares, restaurantes y eventos sociales.
Consejos prácticos para consumidores
Además de las acciones en negocios, los ciudadanos también cumplen un rol clave en el consumo responsable.
Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:
- Alternar bebidas: Intercalar agua o bebidas sin alcohol entre cada bebida alcohólica para evitar la deshidratación.
- Consumir alimentos: Comer antes y durante la ingesta ayuda a reducir la velocidad de absorción del alcohol.
- Evitar conducir: Si se consume alcohol, no se debe manejar vehículos; optar por taxis o transporte alternativo reduce riesgos.
- Mantener un ritmo moderado: Consumir bebidas de forma pausada contribuye a disfrutar las reuniones sin excesos.
Estas prácticas son consideradas medidas básicas para prevenir accidentes y proteger la seguridad personal y colectiva.
Campañas de sensibilización en distintas regiones
Como parte de sus acciones de prevención, Backus informó que ha realizado capacitaciones y campañas informativas en varias regiones del país.
En Ayacucho, durante un reciente feriado, se capacitó a más de 100 colaboradores municipales y personal de servicio en zonas estratégicas. Asimismo, se instalaron puntos de hidratación y se difundieron mensajes informativos en espacios públicos como plazas y ferias.
La empresa también indicó que desarrolló campañas de sensibilización en Lima y Arequipa, con un alcance proyectado de alrededor de 3 millones de personas, además de la difusión de mensajes informativos en señal de televisión nacional.
Estas acciones forman parte de iniciativas orientadas a reforzar hábitos responsables y reducir riesgos asociados al consumo excesivo.