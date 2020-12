Los conductores del programa dominical ‘Cuarto Poder’, Augusto Thorndike y Sol Carreño, se despidieron en vivo con un emotivo mensaje de agradecimiento a su equipo de trabajo y se refirieron a los rumores que se originaron en torno a su salida.

En la última edición del noticiero que se emite cada domingo, cada uno de los conductores se tomó unos minutos finales para explicar los motivos de su salida.

El primero en tomar la palabra fue el periodista Augusto Thorndike, quien hizo el anuncio de su salida del programa. “Nuestra etapa aquí en ‘Cuarto Poder’ ha culminado, no estaremos el próximo año y bueno, queremos de todas maneras a agradecer a América Televisión por haber dado la oportunidad de servirles a través de este humilde programa”, manifestó el conductor.

CORREO - Conductores de ‘Cuarto Poder’ se despiden

Por su parte, Sol Carreño visiblemente afectada por su despedida del programa agradeció al canal y al equipo de trabajo que la acompañó todos estos años. “Quiero agradecer al canal porque me permitió hacer algo, aunque sea pequeño, por el país que duele tanto”, dijo con voz entrecortada.

Además, Carreño quiso aclarar los rumores en torno a su salida y aseguró que no ha sido porque hayan querido dirigir sus opiniones. “No nos vamos de aquí porque alguien nos haya querido digitar y eso no es cierto, sería también un insulto para aquellas personas que van a venir y para las que se quedan trabajando aquí”, señaló la conductora de televisión.

“Nos vamos, nuestro contrato ha terminado, no nos han expulsado, es decir terminó el contrato y nos vamos porque no estamos en los planes del canal”, sentenció Sol Carreño al borde de las lágrimas.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina te enseña como no preparar el pavo para la cena navideña

Magaly Medina te enseña como no preparar el pavo para la cena navideña