Día de la Madre: ¿Cómo celebrarán los peruanos esta fecha tan especial?.

Como cada año, este segundo domingo de mayo se celebrará el Día de la Madre, y esta será la segunda vez que los peruanos deberán celebrar esta fecha tan importante con medidas de restricción social debido a la pandemia de COVID-19.

Si bien el saludo deberá ser para muchos a la distancia, hay una variedad de oportunidades para expresar tu amor hacia tu madre sin exponer la salud de ninguno. También aquellos hijos e hijas cuya madre ya ha partido tendrán la oportunidad de recordarla.

“Esta solía ser la fecha en la que millones de peruanos visitaban los cementerios y camposantos del país. Sabemos que a causa de la pandemia no es posible hacerlo al nivel al que era usual y debemos quedarnos en casa, pero eso no quiere decir que no podamos homenajear a la madres peruanas”, señaló Waldo Sierra, representante de Parque del Recuerdo.

Sin embargo, esta ocasión será diferente y aquí te mostramos las actividades más difundidas que los peruanos elegirán para homenajear a las madres este domingo:

Eventos en vivo. Dada la coyuntura muchos de los tradicionales eventos y homenajes se harán a través de las redes sociales como recitales, conciertos ,serenatas, etc.

Reuniones virtuales. Si bien muchos no podrán abrazar a su madre este domingo, la tecnología brinda la oportunidad de reunirnos sin exponernos. Organiza una videollamada con tu madre y pasen un momento familiar. Pueden incluso pedir por delivery el mismo desayuno o almuerzo para que el encuentro se sienta todavía más cercano.

Emprendimientos online. Si algo nos ha enseñado la pandemia es a apreciar la creatividad y resiliencia de los emprendedores peruanos. Al elegir un regalo para tu madre, cómprale a un emprendedor o pequeño empresario. Es probable que alguien en tu círculo de amigos o familiares haya iniciado un negocio durante la pandemia, apóyalo. De este modo, también le estarás permitiendo celebrar el día con su propia madre y le darás a tu mamá un regalo mucho más significativo.

Regala vida, regala flores. Debido a la restricción de estar en casa, la demanda de plantas para el hogar se ha disparado. Es también una gran opción para el Día de la Madre. No solo hablamos de ramos de flores, sino también de plantas vivas y ornamentales. Recuerda que un hobby como la jardinería es muy beneficioso para la salud mental.

(Foto: Midagri)

Recuerdo a mamá. Este día también es de aquellas madres que han partido. A modo de homenaje para ellas, Parque del Recuerdo ha generado un evento especial para recordar a Mamá. Podrán dejar los mejores recuerdos que tienen con Mamá y así contribuir a la creación del primer libro hecho en honor a las Madres peruanas. Asimismo, dentro de la web podrán dejar una intención que será bendecida el domingo 9 de mayo en una misa virtual transmitida a través de su cuenta oficial Camposanto Parque del Recuerdo en Facebook.

Este Día de la Madre también es de aquellas madres que han partido. (Foto: Camposanto Parque del Recuerdo)

