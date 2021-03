En una entrevista para el programa Beto a Saber de Willax, el candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña , se sinceró respecto a las críticas hacia su persona en redes sociales por su manera de hablar.

César Acuña que le molesta que lo tilden de “bruto” y que si lo fuese, no habría sido elegido congresista dos veces. También se refirió a sus logros como emprendedor y fundador de universidades.

“La verdad sí me molesta que digan que Acuña no sabe hablar y que eso no puedo ser presidente. Sí me molesta que digan que soy bruto, pero cómo voy a hacer bruto si he fundado tres universidades, cómo voy a hacer bruto si he sido dos veces congresista, cómo voy a hacer bruto si he sido gobernador, cómo voy a hacer bruto si soy considerado uno de los empresarios más exitosos del Perú. “, sostuvo.

Además, consideró que existe discriminación hacia su persona por ser provinciano y emprendedor. En esa línea, recordó aspectos referidos a su niñez.

“No es justo que no valoren, que no reconozcan al provinciano, que no valoren al emprendedor, a la persona que sale de abajo. Es una discriminación (...) se debe reconocer el éxito de una persona que viene de una madre que nunca fue a la escuela y de una padre agricultor”, sostuvo.

“El 2018 marcaron la “A” (de Alianza para el Progreso) cerca de 5 millones de peruanos. Desde el 2 de enero no he descansado un solo día, debo ser el candidato que más ha viajado, más he recorrido, y yo estoy viajando a las regiones, a las provincias, para decirle a los electores de dónde viene César Acuña, qué ha hecho César Acuña en su vida, qué ha logrado”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.

VIDEO RECOMENDADO

Pagarán hasta un sueldo mínimo a quienes presenten efectos adversos a vacuna