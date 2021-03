Durante una entrevista para el programa Milagros Leiva Entrevista de Willax, el candidato presidencial Hernando de Soto y su pareja, Carla Olivieri, brindaron detalles de su relación de cara a lo que serán los comicios a realizarse el domingo 11 de abril.

En la entrevista se discutió lo que sería el eventual papel de Olivieri como primera dama y si esta llegaría a ser como Eliane Karp (pareja de Alejandro Toledo) y Nadie Heredia (pareja de Ollanta Humala).

“Yo tengo un propósito del que me alimento todos los días. A los 46 años definí mi propósito que es inspirar y empoderar a las personas a que se atrevan a emprender, sean proyectos personales, profesionales, etcétera. No (no sería una primera dama silente). Lo que pasa (con Eliane Karp y Nadine Heredia) es que ellas se metían en las decisiones y yo creo que ese es un espacio que tiene que tener una muralla china. Él (Hernando de Soto) va a ser el jefe de Estado, yo no”, sostuvo al citado medio.

Por su parte, De Soto no se guardó elogios a su pareja, con quien tiene casi 20 años de diferencia, pero ese no ha sido un problema para que la relación se mantenga estable.

“Es muy inteligente, es muy culta. Profesionalmente es interesante porque conoce cosas que yo no conozco tan bien como ella. Educación, los problemas de la juventud, tiene sus hijos. Escribe sobre ellos, sobre niños hiperactivos”, aseguró el candidato.

Las circunstancias en las que se conocieron son peculiares. Olivieri aún estaba inmersa en un proceso de divorcio cuando De Soto la conoció y la invitó a salir. Fue en esas circunstancias en las que se relacionaron.

“Salgo del ILD, nos distanciamos un tiempo, no sabía nada de él, y como en el 2010 empezamos a encontrarnos en los aviones. Yo viajaba muchísimo por un trabajo anterior y nos cruzábamos todo el tiempo y coincidimos una vez en Miami. Yo estaba en proceso de divorcio y empezamos a salir”, reveló Olivieri.

Hernando de Soto se ubica en las encuesta de Datum Internacional con 5%, a dos puntos porcentuales de los tres candidatos que empatan en el segundo puesto: Rafael López Aliaga, George Forsyth y Keiko Fujimori.

