El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, brindó una entrevista a Panorama en la que indicó que en las próximas encuestas a publicarse se lo verá primero entre las preferencias electorales.

“Si el pueblo te elige es por algo, digo las cosas claras, si eligen a Rafael López Aliaga es porque saben claramente cómo pienso”, indicó el último domingo.

Además de su candidatura, lo que más ha llamado la atención de los electores es que le llamen como el conocido personaje de dibujos animados “Porky”. Sobre el tema, el aspirante presidencial negó que le fastidie el apodo.

“Soy tolerante, pero tengo mi carácter también, me lo guardo bastante. Estoy hasta de Porky, los niños me dicen ‘tío porky’, me da risa (..) ya hay conexión. Estaba en San Juan de Lurigancho y me han llevado 8 ‘porkys’, me da risa, a mi edad, estar en esta circunstancia”, manifestó.

Acerca de la posibilidad de ganar las elecciones, López Aliaga considera dicho escenario como “el último reto” de su vida. Esto tras su paso por la política en el partido Solidaridad Nacional.

Algunas de sus propuestas son la fusión de ministerios a fin de eliminar la burocracia estatal, así como el programa “Hambre Cero”, mediante el cual jóvenes voluntarios brindarán alimento a las familias vulnerables del país.

VIDEO RECOMENDADO