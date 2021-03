Los electores están evaluando su voto en las próximas elecciones generales a realizarse el domingo 11 de abril. Entrevistas, columnas, antecedentes y propuestas son tomadas en cuenta al momento de decidirse por alguno de los postulantes.

En esa línea, un usuario de Twitter aseguró que, tras ver las entrevistas realizadas a todos los candidatos durante el último domingo, votará por el aspirante del Partido Morado, Julio Guzmán. Lo escribió en la red social y trató de etiquetar al postulante, pero no salió como quería.

“Acabo de ver todas las entrevistas de ayer, de todos los canales a todos los candidatos, y he decidido mi voto por Julio Guzmán. de lejos el mejor plan de gobierno y la mejor bancada. Vamos que remontamos @julioguzman, y por el Congreso, @suselparedes”, escribió.

No obstante, no se percató que no llegó a etiquetar al líder del Partido Morado, sino a un usuario mexicano de la conocida red social, quien no dudó en solicitar que deje de hacerlo, por lo que no sería la primera vez que sucede.

“Tengo fe en que algún día, no muy lejano por cierto, los peruanos aprendan a usar Twitter y dejen de mencionarme por alguien que ni conozco ”, respondió.

La peculiar respuesta del usuario mexicano. Captura: Twitter

