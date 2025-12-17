Una mujer de 82 años se graduó de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hecho que quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la ceremonia, la graduada caminó por el estrado con toga y birrete, saludó al público y se mostró visiblemente emocionada. Al reencontrarse con su hermana, dedicó unas palabras de agradecimiento que se escuchan en el video.

“Yo dedico este nuevo triunfo a mi queridísima hermana, hermana que se considera mi madre, una hermana excepcional que me dio todo su cariño, todo su apoyo, en todos los sentidos”.

La escena fue acompañada por aplausos y sonrisas de los graduandos que se encontraban detrás de ella, quienes siguieron atentos el emotivo momento. El gesto fue interpretado como un reconocimiento colectivo a su esfuerzo y constancia a lo largo de sus años de estudio.