Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 20 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de abril de 2022

Aries, el proyecto que tienes en mente tiene todas las características que hará que llegues al éxito, no tengas miedo en avanzar. Un acontecimiento importante volverá a reunir a toda la familia. Conflictos amorosos a causa de la desconfianza que crece en tu hogar. Es clave tener una mejor comunicación. Deberás tener más paciencia.

Horóscopo hoy Tauro 20 de abril de 2022

Tauro, eres una persona creativa y entusiasta, surgirán nuevas ideas en tu mente y querrás compartirlas con todos. Ten cuidado con lo que dices, no cuentes tus planes antes que se den, mantente en silencio, aunque te cueste. Una persona mayor te da consejos de vida que te ayudarán a darle forma a tus ideas. Adelante tú puedes.

Horóscopo hoy Géminis 20 de abril de 2022

Géminis, deja el resentimiento atrás, no te estanques. Tendrás el importante apoyo económico de un miembro de tu familia, aprovecha y se agradecido. Los pensamientos negativos han invadido tu mente y esto se está viendo reflejado en tu salud física. No te desanimes si te cuesta alcanzar tus metas, no te rindas siempre habrá una salida.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de abril de 2022

Cáncer, tanto trabajo al fin da frutos y toma forma un proyecto que será verdaderamente gratificante. Sabes que eres muy bueno en lo que haces, no necesitas que otra persona te lo recuerde para poder estar bien, confía en ti. Tus amistades valorarán tu lealtad y te lo harán saber. Elimina a personas tóxicas de tu vida, y comienza a vivir de forma positiva.

Horóscopo hoy Leo 20 de abril de 2022

Leo, eres perseverante, cuando una idea se te mete entre ceja y ceja no pararás hasta lograrlo, no te rindas. Aunque por ahora las cosas no te salgan como quieres no debes de perder esas ganas inmensas de llegar a tus metas. Tendrás la oportunidad de enmendar un error que te ha traído muchas complicaciones, aprovéchalo.

Horóscopo hoy Virgo 20 de abril de 2022

Virgo, eres optimista, la alegría en forma humana. Aunque este todo nublado siempre encontraras una manera de ser feliz. Sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies y no juegues con sus sentimientos, la sinceridad siempre debe estar presente. Deja de lado los intereses personales y piensa un poco más en tu familia.

Horóscopo hoy Libra 20 de abril de 2022

Libra, te tocará alejarte de situaciones que ya no dan para más, con fuerza debes ir más allá de tus limitaciones y hacer lo que realmente es mejor para ti. No permitas que la ansiedad afecte tu vida amorosa, puede que elijas mal y sufras más de la cuenta, baja la intensidad y piensa bien antes de entregarte. Aprovecha el tiempo al máximo.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de abril de 2022

Escorpio, debes tener más paciencia, recibirás aquello que tanto has estado esperando en el ámbito laboral. Te darás cuenta que tú y tu pareja marchan en direcciones opuestas y que ha llegado el momento de separarse. Los que te conocen querrán conversar contigo, tus palabras alegrarán su día. Alguien del pasado regresa a tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de abril de 2022

Sagitario, para ti la primera impresión no es la más importante. Sin embargo, hoy conversarás con alguien que te hará cambiar de parecer. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad a través del mundo virtual. Brilla. Recuerda hay gente que te necesita. Tienes una energía que contagia a cualquiera.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de abril de 2022

Capricornio, el dinero comienza a faltar de nuevo, así que debes buscar ingresos extra si no quieres enfrentar problemas a futuro. Tendrás la ocasión para abandonar los propios prejuicios y entregarte a tus emociones. Te tocará ser mediador en una difícil situación familiar. Debes tener la madurez necesaria para afrontar este problema.

Horóscopo hoy Acuario 20 de abril de 2022

Acuario, emites muchas críticas hacia tu persona y esto ha hecho que los demás perciban lo mismo, valórate más. Te sentirás mentalmente agotado por una preocupación que no ha salido de tu cabeza, recuerda que el estrés no solucionará nada, descansa y busca ayuda si es necesario. Se más positivo sobre todo el día de hoy.

Horóscopo hoy Piscis 20 de abril de 2022

Piscis, la monotonía no te ha permitido darte la oportunidad en el ámbito amoroso, date un tiempo. Posiblemente te enfrentes hoy a pequeños contratiempos personales por malentendidos con tus familiares. Pérdida de cabello por causa de estrés, no te alarmes y solo busca actividades para relajarte. Muy pronto verás grandes cambios.

