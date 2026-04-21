La demanda presentada por Yahaira Plasencia contra Magaly Medina sigue en trámite y ya tiene fecha para el juicio oral. Según la defensa legal de la salsera, la audiencia virtual se realizará este 12 de mayo.

El abogado Iván Paredes informó que la acción legal también alcanza al productor Patrick Llamo y a ATV. Además, detalló la reparación civil y la sanción penal que se están solicitando dentro del proceso.

“Se le pide 1 millón y medio de soles de reparación civil y cuatro años y medio de pena privativa de la libertad efectiva”, agregó el doctor Paredes a Trome.

Por su parte, Magaly Medina respondió en su programa y rechazó haber utilizado algunas expresiones atribuidas en su contra.

“Yo no sé por qué, difamatoriamente, ponen en mi boca palabras que nunca dije. Lo de ‘runruna’ nunca lo dije”, señaló.

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