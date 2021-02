Si bien días antes, aseguró que no le interesaba ganar las próximas elecciones 2021, pues fue obligado a postular al Congreso a última hora, ahora el candidato por el Frente Amplio, Juan Valerio Tapia Cabrera, señaló que la gente le está animando a seguir en campaña electoral.

“Todos mis amigos se han sorprendido con el reportaje. Mis vecinos me ha dicho: ‘Bien guardadito lo tenías’. Y me van apoyar”, señaló el soldador mecánico al referir que por ese entusiasmo y apoyo que recibe de la gente ha decidido emprender su campaña a pesar que no falta mucho para los comicios.

Tapia Cabrera, quien postula al Parlamento con el número 26 por el partido que lidera Marco Arana, dice que lo colocaron en la lista a última hora, porque se vencía el plazo de inscripción.

El postulante al Parlamento contó cómo llegó a ser candidato a “padre de la patria”. “Mira desde el 2015 en el partido siempre hay problemas. La lista ya estaba armada, pero hay personas que a última hora renuncian. Me llaman faltando horas para la inscripción”, dijo Tapia Cabrera al programa de ATV “Al estilo Juliana”.

“Me llamaron por teléfono indicando que ya estaban contra el tiempo. Que no podían buscar a otra persona, así que te vamos a poner en la lista”, señaló. “Ya qué iba hacer, qué puedo hacer pues”, relató.

Marco Arana lo llamó para felicitarlo

Además, el candidato al Congreso sostuvo que aceptó ya que le dieron uno de los últimos números. “Como soy del partido de hace varios años acepté... Además eran los últimos números. Y como yo sé que los últimos números nunca salen, no ganan, y acepté” , precisó.

Asimismo, el postulante Juan Tapia dijo que no conoce personalmente al candidato presidencial de su partido Marco Arana, pero que en los últimos días lo ha llamado para felicitarlo, tras el reportaje televisivo.

“Me felicitó, yo pensé que me iba a llamar la atención”, refirió el postulante al Legislativo.

¿En qué etapa de la enfermedad del coronavirus se contagia más?