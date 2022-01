“La casa de papel” es una serie española que en poco tiempo logró ubicarse como una de las más vistas en la plataforma de streaming de Netflix. Entre sus personajes aparece Berlín, que es interpretado por el actor Pedro Alonso y que es uno de los favoritos por los fans de dicha producción. Sin embargo, se ha conocido que este personaje tendrá un spin-off que traerá muchas sorpresas.

La serie fue creada por Álex Pina y fue estrenada por primera vez el 2 de mayo de 2017 en España. Durante varias semanas “La casa de papel” se convirtió en la preferida de miles de suscriptores de Netflix quienes han visto todas las temporadas de esta exitosa producción española.

Esta historia es protagonizada por Álvaro Morte (El Profesor), Pedro Alonso (Berlín), Úrsula Corberó (Tokio), entre otros actores. Pero lo que ha emocionado mucho a los fanáticos de “La casa de papel” es saber que el personaje Berlín tendrá un spin-off.

‘Berlín’ narra una de las escenas más impactantes que le tocó interpretar en "La casa de papel". (Foto: Netflix)

QUÉ PIENSA PEDRO ALONSO SOBRE EL SPIN-OFF DE BERLÍN

Precisamente, fue el propio actor Pedro Alonso quien dio su punto de vista sobre este tema que desde ya viene generando gran expectativa entre el público. Esto se conoció luego que el artista brindó una entrevista a elmundo.

“A veces un éxito se puede convertir en una jaula de oro. Esto depende del valor y el coraje de quien esté pilotando esas naves para no dejar de hacer lo que te convirtió en un éxito. Álex Pina y su equipo hicieron un ejercicio de temeridad absoluta y esta producción estuvo a punto de colapsar en términos económicos y hundir la carrera y la vida económica de la gente de la productora para 20 años”, expresó Pedro Alonso.

Berlín es uno de los personajes de La casa de papel. (Foto: Netflix)

CUÁL SERÍA EL ÉXITO DEL SPIN-OFF DE BERLÍN, SEGÚN PEDRO ALONSO

El actor también habló sobre el éxito que tendría, supuestamente, el spin-off del personaje Berlín.

“Sé que es imposible competir con La casa de papel, pero creo que es una gran oportunidad con varios frentes delicados como tú intuyes y yo intuyo pero podría ser un sueño narrativamente. No tengo todas las respuestas, pero me voy a concentrar en el trabajo y esto me interesa”, precisó.

¿POR QUÉ NO TENDRÁ MÁS TEMPORADAS “LA CASA DE PAPEL”?

En una rueda de prensa virtual antes del estreno de la segunda parte de la quinta temporada, el productor ejecutivo Jesús Colmenar abordó las verdaderas razones por las que “La casa de papel” llegó a su fin.

“Creo que tiene un ritmo diferente, no es un enfrentamiento tan bélico, pero es una serie que siempre va in crescendo hasta el final, hasta el último episodio, y diré que es muy especial y diferente a lo que hemos hecho hasta ahora”, explicó Colmenar, según reportó Diez Minutos.

“El volumen 1 y 2 de la quinta temporada tienen este momento decisivo, que es la muerte de Tokio. Es una bomba de relojería que cambia radicalmente la serie y que da un giro hacia el final”, señaló el productor ejecutivo.