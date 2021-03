El asesinato del cómico Guillermo Chunga, más conocido como ‘Liendrita’, continúa sin resolverse mientras que su esposa Jackeline Mattos no encuentra tranquilidad debido a que aún no hay un responsable por su muerte.

A una semana de su fallecimiento, Jackeline Mattos realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook donde lo recordó cantando frente a su altar con varias fotografías del popular cómico.

El desgarrador mensaje de Jackeline Mattos, esposa de 'Liendrita'

“Tú no te has ido, mi amor, tú sigues acá. Te siento, abrázame más fuerte. Esta casa ya no va a ser lo mismo sin ti. Donde estás, yo voy corriendo, dime para traerte acá, por favor, amor”, se escucha decir entre lágrimas a la viuda de ‘Liendrita’.

“Espérame, que ya voy a llegar. Te amo, haré justicia”, agrega Jackeline Mattos y asegura que no descansará hasta que encuentren a los responsables de su crimen.

Como se sabe, la esposa de ‘Liendrita’ confesó que teme por su vida y la de su hijo ya que continúa recibiendo amenazas de muerte en su contra.

Padre de “Liendrita” pide justicia

El impacto por la muerte de su hijo perdurará por mucho tiempo. Bartolomé Chunga, padre de Guillermo Chunga, cómico conocido como “Liendrita”, dio cuenta del pesar que le causó la partida de su hijo el último domingo a manos de un sicario en el distrito de Ate.

“En letras mayúsculas yo lo puedo elogiar a mi hijo. Nunca se metía con nadie, nunca hacía cosas malas. Ahí están los documentos, no hay antecedentes”, sostuvo visiblemente el señor Chunga.

Aunque aún se mantiene en investigación, el padre del cómico pidió la máxima sanción penal posible para quienes resulten responsables del asesinato de su hijo, quien recibió siete balazos en Ate.

