El médico especialista en medicina preventiva y profesor de la prestigiosa Universidad de Yale, James Hamblin, sorprendió al contar que desde hace seis años decidió dejar de ducharse y esa fue la mejor decisión que pudo tomar.

“Sé de muchas personas que se bañan muy poco. Sabía que era posible, pero quería intentarlo por mí mismo para ver cuál sería el efecto”, comentó el experto en el año 2015.

Luego de comenzar su experimento, fue contando su experiencia en diversos artículos. “Pasamos dos años completos de nuestras vidas bañándonos. ¿Cuánto de ese tiempo (y dinero y agua) es un desperdicio?”, señaló en el 2016.

“Con el tiempo, tu cuerpo se acostumbra cada vez más para que no huela tan mal si no usas desodorante y jabón. Y tu piel no se vuelve tan grasienta cuando dejas de usar jabones fuertes”, dijo James Hamblin en una entrevista a la BBC.

Entre las precisiones que hizo el especialista, señaló que muchas personas usan shampoo para eliminar los aceites del pelo, pero después se aplican un acondicionador que les coloca nuevamente aceites sintéticos.

“Lo principal es entender que lleva tiempo, no sucede de la noche a la mañana, no es inmediato. Hubo momentos en los que me quería duchar porque lo extrañaba, olía mal y sentía que tenía grasa. Pero eso empezó a pasarme cada vez menos. A medida que usaba menos y menos, empecé a necesitar menos y menos”, explicó James Hamblin.

Asimismo, Hamblin contó que cuando lo necesita o desea se enjuaga solo con agua y que ha desarrollado un olor propio que le gusta a su esposa.

“La ducha es una preferencia, no una necesidad médica. Puedes exfoliar o eliminar los aceites simplemente frotando con las manos y peinando el pelo ocasionalmente. Eso es todo”, sentenció el especialista, quien tampoco teme a contraer alguna enfermedad por un microbio.

