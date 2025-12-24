Como parte de la celebración navideña, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad) volvió a activar su plataforma de seguimiento para mostrar el recorrido de Papá Noel en tiempo real.

Esta iniciativa se mantiene desde hace más de 70 años y es una de las tradiciones más esperadas de la víspera de Navidad.

A través del sistema digital, los usuarios pueden observar el trayecto del trineo mientras Papa Noel reparte regalos por distintos países, acompañado por sus renos.

Tras completar su paso por diversos continentes, el recorrido concluye en América del Sur. El avance de Papá Noel puede consultarse desde la madrugada del 24 de diciembre mediante la plataforma santatracker.google.com/intl/es/.

En cuanto a su llegada a Perú, en el 2024 el trineo fue ubicado aproximadamente a las 9:45 de la noche. Ese horario es tomado como referencia para este nuevo seguimiento, que se actualiza conforme avanza el recorrido.